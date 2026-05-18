Uhapšen Kristijan Aleksić zbog ubistva 19-godišnjaka

Kristijan Aleksić, 50-godišnjak osumnjičen za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pizze Luke Milovca u Drnišu, uhapšen je jutros nakon velike policijske potrage.

Iz Policijske uprave šibensko-kninske saopćeno je da je osumnjičeni priveden u službene prostorije, gdje se nad njim provodi kriminalistička obrada.

Prema dosadašnjim informacijama, Aleksić se sumnjiči da je u subotu navečer, na pragu porodične kuće u Drnišu, usmrtio mladića koji mu je dostavljao pizzu. Nakon zločina je pobjegao, zbog čega su policijske snage pokrenule opsežnu potragu.

Aleksić je, prema navodima hrvatskih medija, od ranije poznat policiji, a već je bio osuđivan za ubistvo.

Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija izjavio je za RTL da Luka Milovac tog dana nije bio raspoređen za posao, ali je odlučio pomoći kolegi u lokalnoj pizzeriji. Upravo je on preuzeo narudžbu koju je, prema dostupnim informacijama, ranije navodno napravio Aleksić.

Istraga bi trebala utvrditi sve okolnosti ovog slučaja koji je potresao Drniš i širu javnost.