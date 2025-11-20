Uhapšeno deset osoba u akciji SIPA-e: Pretresi na deset lokacija, oduzeta droga, novac i vozila

Ali Huremović

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) proveli su u srijedu opsežnu operativnu akciju na području Brčko distrikta BiH, Donjeg Žabara, Pelagićeva i Orašja, tokom koje su pretreseni stanovi, pomoćni objekti i pokretne stvari na ukupno deset lokacija, uključujući i jedno odjeljenje Kazneno-popravnog zavoda Orašje.

Uhapšeno je deset osoba, među kojima i jedna koja već izdržava kaznu zatvora u Kazneno-popravnom zavodu Orašje. Prema informacijama SIPA-e, sve uhapšene osobe sumnjiče se za počinjenje krivičnih djela organizovani kriminal i neovlašten promet opojnim drogama, propisanih Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Nakon kriminalističke obrade i saslušanja u svojstvu osumnjičenih, šest osoba će, postupajući po nalogu nadležnog tužioca, biti predato u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Tokom pretresa pronađeno je i privremeno oduzeto oko pet kilograma zeljaste materije koja izgledom asocira na marihuanu, tri putnička motorna vozila, 8.000 eura, 6.730 KM, smjesa za miješanje droge, vage, grijalice, lampe i drugi predmeti koji se koriste pri izradi smjese za opojne supstance. Oduzeti su i mobilni telefoni, rokovnici, evidencije i drugi tragovi koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Akcija je realizovana po nalogu Suda Bosne i Hercegovine, pod nadzorom Tužilaštva BiH, uz podršku policijskih službenika Granične policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policije Brčko distrikta BiH.

