UKC Tuzla se oglasio o stanju povrijeđenih nakon tuče kod Aerodroma Tuzla

RTV SLON
Foto: RTV Slon/Arhiva

U Univerzitetski klinički centar Tuzla nakon sinoćnjeg incidenta u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla javilo se 18 osoba s povredama, saopćeno je iz UKC-a Tuzla.

Prema navodima UKC-a, “jedno lice je zadržano na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju”, a pacijent je “hospitaliziran u Jedinici intenzivne terapije zbog povreda glave, kičme, grudnog koša, ruke i kontuzija tijela”.

Ostali povrijeđeni su, kako je navedeno, “dijagnostički obrađeni i zbrinuti” na Klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata, Klinici za ortopediju i traumatologiju te Klinici za neurohirurgiju, nakon čega su “nakon ukazane pomoći otpušteni na kućno liječenje”.

Podsjećamo, Policijskoj stanici Živinice je 24. januara oko 21.55 sati prijavljeno da je ispred ulaza u Međunarodni aerodrom Dubrave došlo do tuče više osoba. MUP TK je ranije saopćio da je na teren upućeno više patrola, timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku, kao i ekipe hitne medicinske pomoći iz Živinica i Tuzle.

Policija je navela da je zatečen veći broj osoba i da se radi o navijačima Crvene zvezde iz Srbije i navijačke skupine Torcida iz Hrvatske, te da je u službenim prostorijama Uprave policije MUP TK zadržano 93 lica. “Prema prvim informacijama, u tuči je povrijeđeno 23 lica, od kojih i jedan policijski službenik”, saopćio je ranije MUP TK, uz napomenu da je o događaju obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i da je u toku uviđaj.

