Ukidanje sankcija u zamjenu za ograničenja nuklearnog programa

Iran je spreman prihvatiti određena ograničenja svog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija, ali smatra da je “nepregovarački” potpuni prekid obogaćivanja urana, nedavno je izjavio visoki iranski diplomat.

– Iran može biti fleksibilan oko kapaciteta i ograničenja obogaćivanja, ali ne može pristati na prekid obogaćivanja ni pod kojim okolnostima jer je to bitno i moramo se osloniti na sebe, a ne na prazna obećanja – kazao je zamjenik ministra vanjskih poslova za politička pitanja Majid Takht-Ravanchi japanskom Kyodo Newsu u intervjuu.

O mogućnosti nastavka iransko-američkih nuklearnih pregovora, zvaničnik je rekao:

“Iran je spreman za razgovore sa Sjedinjenim Državama, ali Sjedinjene Države prvo bi trebale jasno dati do znanja jesu li zainteresirane za dijalog u kojem svi dobivaju ili za nametanje svoje volje”.

Dva dana prije šestog kruga indirektnih nuklearnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Država, 16. juna, Izrael je pokrenuo velike zračne napade na nekoliko regija u Iranu, uključujući nuklearne i vojne lokacije, ubijajući visoke zapovjednike, nuklearne naučnike i brojne civile. Iran je odgovorio višestrukim valovima raketnih i napada dronovima na Izrael.

Američke snage bombardirale su 22. juna tri iranska nuklearna postrojenja Natanz, Fordow i Isfahan. Kao odmazdu, Iran je napao američku zračnu bazu Al Udeid u Kataru.

Nakon 12-dnevnog rata, primirje između Irana i Izraela postignuto je 24. juna.

Posljednjih dana Washington je više puta zahtijevao da Iran potpuno prekine obogaćivanje urana, zahtjev koji je Teheran odlučno odbacio, prenosi Xinhua.