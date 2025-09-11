Univerzitet u Tuzli otvorio treći upisni rok za novu akademsku godinu

Ali Huremović
Univerzitet u Tuzli otvorio treći upisni rok za akademsku 2025/26. godinu

Univerzitet u Tuzli raspisao je treći upisni rok za popunu preostalih mjesta na fakultetima, Akademiji i studijskim programima u akademskoj 2025/26. godini.

Riječ je o mjestima predviđenim za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, prema konkursu objavljenom 19. juna u dnevnom listu „Dnevni Avaz“.

Prijave za kandidate su otvorene od 12. do 17. septembra, dok je prijemni ispit zakazan za 19. septembar u 10 sati. Privremena rang-lista biće objavljena istog dana, a konačni rezultati do 25. septembra.

Posebna procedura predviđena je za kandidate Akademije dramskih umjetnosti, gdje će se istog dana, 19. septembra, održati tri dijela prijemnog ispita – kvalifikacioni u 10 sati, rad sa kandidatima u užem izboru u 12 sati i završni, eliminacioni ispit u 15 sati.

Upis studenata koji budu primljeni obavit će se u periodu od 26. do 30. septembra 2025. godine.

