Počinje obilježavanje 49. godišnjice Univerziteta u Tuzli

Univerzitet u Tuzli tokom decembra obilježava 49 godina rada, kroz niz sportskih, kulturno-umjetničkih i akademskih aktivnosti. Program počinje početkom mjeseca, a među prvim događajima su turniri u malom nogometu za studente i odbojci za studentice. U sklopu manifestacije „Dani kulture i umjetnosti“ planirani su koncerti, radionice i izvedbe, otvorene za studente, zaposlenike i građane.

„Aktivnosti vezane uz godišnjicu Univerziteta počinju sa sportskim događajima 2. decembra, potom slijedi niz kulturno-umjetničkih događaja. Završava se Svečanom akademijom 18. decembra koji je centralni događaj naše manifestacije“, rekao je Damir Zenunović, prorektor za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju UNTZ.

Obilježavanje godišnjice Univerziteta posvećeno je i promocijama diplomanata, magistranata i doktora nauka. Bit će upriličena i promocija novih redovnih profesora, te dodjela priznanja studentima s najboljim prosjekom.

„Ono što je nezaobilazni dio svakog decembra kada obilježavamo godišnjicu jeste ovaj akademski dio, a to je sumiranje i slavljenje rezultata svih onih koji su završili jedan ciklus školovanja. Tako ćemo 3.12. imati promociju diplomanata i magistranata i 9.12. promociju doktora nauka na Univerzitetu u Tuzli“, kazala je prof.dr. Vesna Bratovčić, prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju.

Planovi za narednu godinu uključuju jačanje postojećih studijskih programa, uvođenje novih, te intenziviranje međunarodne saradnje. Ove aktivnosti trebale bi biti predstavljene na obilježavanju 50. godišnjice Univerziteta, koje je najavljeno kao ključni događaj naredne godine.

„Sada prema najavama novog rektora slijedi i godina jačanja naših kapaciteta u pogledu studijskih programa u narednoj jubilarnoj 50. godini postojanja Univerziteta i taj dio prezentirati u sklopu svečanosti naredne godine“, istakao je Damir Zenunović, prorektor za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju UNTZ.



Univerzitet je u protekloj godini proveo više infrastrukturnih aktivnosti. Rekonstruisan je jedan od paviljona studentskog doma, obnovljena je sportska dvorana, a pokrenuti su projekti izgradnje novih fakultetskih zgrada unutar kampusa.