Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 92. redovnoj sjednici, usvojilo je nacrt budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza. Prema ovom dokumentu, zaposlenici u državnim institucijama dobiće 1.000 KM pomoći.

Budžet je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora BiH, a u narednoj fazi upućuje se Predsjedništvu BiH na razmatranje i usvajanje. Nakon toga, dokument mora dobiti podršku oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Novina u nacrtu odnosi se i na sredstva namijenjena Centralnoj izbornoj komisiji BiH, koja će omogućiti nabavku novih tehnologija za naredne izbore, javlja Klix. Također, planirano je da u budžetu za narednu godinu jednokratna pomoć za državne službenike iznosi 1.200 KM.

Za razliku od ranijeg prijedloga koji je dolazio iz Predsjedništva BiH, u novom nacrtu nema sredstava za finansiranje sedam institucija kulture niti izdvajanja za BHRT. Predsjedništvo BiH, kao i zastupnici i delegati u Parlamentu, moći će predložiti amandmane, osim u slučaju da budžet bude razmatran po hitnoj proceduri.

Podsjetimo, budžet za 2025. godinu trebao je biti usvojen još u oktobru prošle godine, ali je prvi prijedlog stigao tek u aprilu. Nakon što Predsjedništvo nije dobilo podršku u Predstavničkom domu, budžet je više puta vraćan na doradu.