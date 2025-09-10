Upozorenje BH Telecom-a

Kako bi se smanjio rizik od kvarova i prekida usluga, BH Telecom je građanima uputio preporuke da tokom grmljavinskog nevremena isključe MojaTV uređaje, uključujući modem i set top box, iz električnih i telefonskih priključaka. Također se savjetuje izbjegavanje korištenja telekomunikacione opreme dok traje nevrijeme.

Primjena ovih mjera može doprinijeti zaštiti opreme i sigurnosti korisnika u periodima kada su oluje najizraženije. Za sve dodatne informacije građanima je na raspolaganju besplatan broj 1444.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za danas zbog mogućih lokalnih nepogoda, a moguće su oluje i grmljavina širom Bosne i Hercegovine.