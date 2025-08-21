Uskok podigao optužnicu: Trojica iz BiH optužena za šverc cigareta preko granice

Uskok (Ured u sastavu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske) je podigao optužnicu protiv trojice državljana Bosne i Hercegovine ((1968., 1994., 1990.), od kojih jedan ima i državljanstvo Srbije, zbog sumnje da su kao članovi organizirane skupine preko hrvatske granice prokrijumčarili tisuće kutija cigareta i tako proračun oštetili za preko 340.000 eura.

Prema navodima optužnice, trojac je u cilju realizacije navedenog plana na svojim osobnim automobilima izradio skrivene prostore u podvozju automobila podobne za prijevoz cigareta.

Sukladno prethodnom dogovoru, u Bosni i Hercegovini, zajedno su, od za sada neidentificiranih osoba, nabavljali velike količine cigareta koje su smještali u tako posebno preuređena vozila, krijumčarili ih i u najmanje 15 navrata prevozili preko granice prema Hrvatskoj i Sloveniji.

U ožujku ove godine trojac je u BiH nabavio 6.680 kutija raznih cigareta s nadzornim markicama Bosne i Hercegovine i Kosova. U jednom je automobilu bilo 2.222 kutija, u drugom 2.182, a u trećem 2.276 kutija cigareta koje su htheli plasirati na crno tržište u Sloveniji i podijeliti zaradu.

No, plan im se srušio 31. ožujka kada su kod Okučana naletjeli na policijsku kontrolu nakon što su cigarete prošvercali kroz granični prijelaz Stara Gradiška.

Pretragom vozila otkrivena je čitava skrivena pošiljka poslagana u prepravljenim skrovištima automobila. Krijumčarene cigarete su im oduzete, a trojac je završio iza rešetaka.

Uskok je u optužnici predložio da im se produlji istražni zatvor i da im se oduzme nezakonito stečena imovinska korist, navodi se na njihovim službenim stranicama.