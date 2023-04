Uskrsna poruka biskupa Palića (VIDEO)

Biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski Petar Palić uputio je poruku vjernicima uoči katoličkog blagdana Uskrsa.

Uskrsna poruka biskupa Palića

Uskrsnu poruku biskupa Palića prenosimo u cijelosti:

“Draga braćo i sestre!

U srcu izvješća o Isusovu uskrsnuću koje je opisao evanđelist Matej nalazi se anđelova poruka dvjema Marijama: „Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.” (Mt 28, 5-6)

Evanđelist Matej dodaje opisu uskrsnuća nekoliko detalja koji su vrijedni naše pozornosti. Najprije susrećemo potres. Ne samo da se zemlja trese kod raspeća, već i kod uskrsnuća, kada anđeo odvaljuje kamen kojim je zapečaćena Isusova grobnica od petka navečer. Stražari drhte, a Matej koristi istu riječ kako bi opisao njihovo drhtanje od straha. To je ista riječ koju je Matej upotrijebio da bi opisao metež mnoštva na trijumfalnom Isusovu ulasku u Jeruzalem.

Kad se Bog pojavi, događa se neočekivano. Žene koje su došle vidjeti grob ovo nisu očekivale. Očekivale su da će ovdje pronaći mrtvo tijelo. Očekivale su nevolje kad su ugledale stražare. Vojnici koji su bili raspoređeni da čuvaju grob onesvijestili su se od straha. Izgledaju mrtvi, a onaj koji je bio mrtav sada je živ!

Kad se Bog pojavi i dogodi se neočekivano, to može biti zastrašujuće iskustvo. Čak se i žene boje, a bile su to jake žene. Slijedile su Isusa do križa i svjedočile njegovom užasnom raspeću, čak i kad su ostali učenici pobjegli. U cijeloj Bibliji, kad se Bog objavljuje, prva poruka koju čujemo je: “Ne boj se!”

Strah i radost idu ponekad ruku pod ruku, a to nam svjedoče i žene dok žurno odlaze s groba javiti radosnu vijest učenicima. Na putu susreću Uskrslog Isusa i ponovno čuju riječi: „Ne bojte se!” Isus ih šalje da jave braći da će ga susresti u Galileji. Zašto u Galileji? Jer tamo žive. Galileja je njihov poznati teritorij. To je mjesto koje najbolje poznaju, ali sada kada je Isus živ, više nikada i ništa neće biti isto.

Draga braćo i sestre!

Uskrsli Gospodin spreman je ovoga Uskrsa susresti sve nas, gdje god bila naša Galileja. Isus ide ispred nas u naš svijet, da sve učini novim. I kada tražimo Isusa tamo, u svom svakodnevnom svijetu, vidjet ćemo ga.

Gospodar života ustao je od mrtvih i vi ga možete upoznati. Što god nije u redu u vašem životu, što god je slomljeno u vama, On to može uzeti i učiniti novim. On vam može dati život, jer je pobijedio smrt. Zato, ne bojte se!

Idite u Galileju, idite kući, svojoj svakodnevici, ali znajte da više ništa neće biti isto kad jednom Isusa nazovete svojim Gospodinom i svojim Bogom.

Vidjet ćete ga. On će vam biti vidljiv gdje god ga tražite. Isus je živ. Približilo vam se Kraljevstvo Božje. Možete ispružiti ruku i dotaknuti ga. A kad vas taj susret s Uskrsnulim počne mijenjati, onda idite i recite drugima!

Isus, Gospodar života, uskrsnuo je od mrtvih. Možete ga sami vidjeti i osobno upoznati. I kada ga jednom vidite, kada ga upoznate, kada bude hodao uz vas svaki dan, imat ćete što drugima reći. A poruka je veoma jednostavna i počinje ovako: Gospodin je uskrsnuo! Doista je uskrsnuo! Sretan Uskrs!”