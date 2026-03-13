Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatran je i usvojen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH, čime je napravljen snažan i dugo očekivani iskorak ka unapređenju sistema brige o djeci bez roditeljskog staranja.

Zakonom se osigurava ujednačen pristup finansiranju hraniteljstva i povećanje iznosa naknada kao i stručna podrška za svaku hraniteljsku porodicu, što predstavlja značajaj resurs centrima za socijalni rad, čime se stvaraju se potrebni uvjeti za razvoj održive deinstitucionalizacije.

Ovaj važan pomak rezultat je zajedničkog djelovanja brojnih aktera, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlade Federacije BiH, parlamentaraca, kao i SOS Platforme „Glas djece bez roditeljskog staranja“. Usvajanjem ovog nacrta zakona potvrđuje se opredijeljenost institucija Federacije BiH da unaprijede zakonodavni okvir u skladu sa najboljim interesom djeteta.

SOS Dječija sela u BiH, inicirala su i aktivno sudjelovala u procesu izrade ovog nacrta zakona u saradnji sa Federalnom ministarstvom rada i socijalne politike i parlamentarcima FBiH.

U narednom periodu planiran je nastavak podrške u realizaciji narednih koraka, prvensvetno usvajanje nacrta zakona u Domu naroda a zatim i kroz organizaciju javnih rasprava i daljnjih aktivnosti koje će osigurati kvalitetna rješenja i efikasnu provedbu zakona nakon njegovog konačnog usvajanja.

Ovom prilikom Melika Šahinović, menadžerica za zagovaranje i insitucionalnu suradnju SOS Dječijih sela u BiH je izjavila: „Usvajanje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu predstavlja snažnu poruku da djeca bez roditeljskog staranja moraju ostati u fokusu društva i da svako dijete treba imati pravo na porodicu.Ovaj korak potvrđuje spremnost institucija da sistemski unaprijede hraniteljstvo i osiguraju stabilnije, kvalitetnije i održivije oblike podrške djeci i hraniteljskim porodicama. Posebno cijenimo otvorenost za dijalog i partnerski pristup u kojem je stručni glas prepoznat kao važan dio rješenja. Nastavljamo aktivno podržavati proceduru do konačnog usvajanja ovog zakona i početka njegove provedbe.“

Ovaj proces predstavlja nastavak dugogodišnjih aktivnosti SOS Dječija sela u BiH usmjerenih na unapređenje formalnih okvira sistema brige o djeci bez roditeljskog staranja. Organizacija ostaje posvećena zagovaranju rješenja koja vode ka sigurnijem, efikasnijem i održivijem sistemu podrške djeci u Federaciji BiH. Naša posvećenost ostaje jasna a to je da svako dijete zaslužuje stabilnost, podršku i mogućnost da odrasta u okruženju koje mu omogućava zdrav i sretan razvoj.