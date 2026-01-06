Vanredna situacija u Zvorniku zbog naglog porasta vodostaja rijeke Drine

Vanredna situacija u Zvorniku proglašena je danas na sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije, nakon naglog porasta vodostaja rijeke Drine i problema u snabdijevanju električnom energijom i vodom na području grada.

Vanredna situacija u Zvorniku uslijedila je nakon što je tokom noći zabilježen iznenadan rast vodostaja rijeke Drine, a jutros je potvrđeno da je HE Mali Zvornik bila primorana ispustiti velike količine vode zbog naglog porasta vodostaja uzvodno, koji prethodno nije bio najavljen.

Komandant Gradskog štaba za vanredne situacije Bojan Ivanović izjavio je da prognoze za naredne dane nisu ohrabrujuće te da se očekuje dodatni porast vodostaja rijeke Drine. Kako je naveo, nadležne službe su već na terenu, a prva materijalna šteta je evidentirana, s obzirom na to da su dva automobila završila pod vodom.

Prema njegovim riječima, rijeke Sapna, Hoča i Drinjača trenutno su u svojim koritima i u ovom trenutku ne predstavljaju prijetnju za stanovništvo, ali se situacija kontinuirano prati.

Pripadnici Službe civilne zaštite i Vatrogasne jedinice Zvornik angažovani su u naseljima Terminal i vikend-naselju u Šepku, gdje se provode preventivne i interventne mjere, dok je stanovništvo obaviješteno o mogućoj opasnosti i potrebi opreza.

Zbog prekida u snabdijevanju električnom energijom dodatno je ugroženo i vodosnabdijevanje, kako u prigradskim naseljima tako i u samom gradu, jer se značajan dio gradskog područja vodom snabdijeva iz sistema Zelinja. Iz Gradskog štaba je poručeno da će komunalno preduzeće u dijelove grada koji su ostali bez vode dostavljati vodu putem cisterni.