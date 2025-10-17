Vatrogasci Tuzlanskog kantona gasili pet požara u protekla 24 sata

Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, vatrogasci su u protekla 24 sata imali pet intervencija na gašenju požara. Vatrogasci su djelovali u Gračanici, Gradačcu, Srebreniku i Tuzli, a svi požari su uspješno lokalizirani i ugašeni.

U Gračanici su vatrogasci imali dvije intervencije. Prva se dogodila u ulici Branilaca grada gdje je gorio razvodni ormarić u pekari „Viktoria“. Na teren su izašli jedno vozilo i dva vatrogasca koji su požar brzo stavili pod kontrolu. Druga intervencija zabilježena je u naselju Javor, u podrumu stambene zgrade gdje je gorio otpad. U gašenju su učestvovala dva vozila i tri vatrogasca, a požar je uspješno ugašen.

U Gradačcu je Profesionalna vatrogasna jedinica intervenisala u naselju Lukavac Donji gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini. Intervencija je trajala od 13.26 do 14.06 sati, a učestvovali su jedno vozilo i dva vatrogasca. Požar je lokaliziran i ugašen.

Vatrogasci u Srebreniku reagovali su na požar koji je izbio u firmi „Kemo Štok Srebrenik“. Brzom intervencijom spriječeno je širenje vatre, a požar je ugašen.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je intervenciju u ulici IV Bosanska, gdje je gorio kontejner za smeće. Požar je lokaliziran i ugašen.