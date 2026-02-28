Vatrogasne jedinice intervenisale u Gračanici, Tuzli i Kalesiji

Prema podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić Tuzla, jutros je u 7.00 sati izmjerena temperatura zraka od 2 stepena Celzijusa. Vlažnost zraka iznosila je 92 posto, dok je atmosferski pritisak bio 989 hektopaskala.

Kada je riječ o vodostaju na brani Hidroakumulacije Modrac, jutrošnje mjerenje u 7.00 sati pokazalo je nivo od 199,69 metara nadmorske visine, dok je tačka preljeva na 200 metara. U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je viši za 4 centimetra. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 4,97 metara kubnih u sekundi.

Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata vatrogasne jedinice, pored nekoliko tehničkih intervencija, imale su tri intervencije na gašenju požara.

Na području Grada Gračanica, u Mjesnoj zajednici Pribava, gorjela je šuma na površini od oko jednog duluma. Na području Grada Tuzla, u ulici A. Lebeničnik, zapalio se kontejner za smeće. Također, na području općine Kalesija, u Mjesnoj zajednici Gojčin, gorjela je šuma i nisko rastinje na površini od oko deset duluma.

Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

Iz Civilne zaštite Tuzlanskog kantona saopćeno je da u protekla 24 sata nisu zabilježene druge aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja.