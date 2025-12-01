Velika akcija policije u TK: Zaplijenjena droga, oružje i oprema, uhapšen muškarac iz Gračanice

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona 28. novembra proveli su opsežnu akciju usmjerenu na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih djela na području kantona. U okviru koordiniranih aktivnosti kontrolisano je 262 osobe i 192 vozila, izvršeno je 13 pretresanja lica te jedno pretresanje po naredbi nadležnog suda, dok je u sedam racija ograničeno kretanje na određenim lokacijama. Jednoj osobi je oduzeta sloboda.

Tokom pretresa na području Gračanice, Lukavca, Tuzle, Gradačca, Živinica i Banovića pronađene su i privremeno oduzete materije koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, među kojima 47 pvc pakovanja bijele praškaste materije i 45 pakovanja biljne materije, zajedno sa digitalnim vagama, vakumirkom, cjevčicama, bilješkama i drugim predmetima koji se dovode u vezu s proizvodnjom i distribucijom droge.

Sloboda je oduzeta muškarcu iz Gračanice, M.P. (1974), kod kojeg je pronađeno oko 390 grama “Cannabis Sative”, oko 70 grama amfetamina i oko 90 grama skanka, kao i oprema za pakovanje i preradu. Po nalogu postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva TK, on je predat u nadležnost Tužilaštva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

U akciji su, pored narkotika, privremeno oduzeti i jedan pištolj, okvir za pušku s municijom, mobilni telefoni i drugi predmeti relevantni za istragu. Evidentirano je i 33 prekršaja, za koje su izdati prekršajni nalozi.

Policija nastavlja rad na dokumentovanju predmeta, nakon čega će Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti dostavljeni odgovarajući izvještaji.