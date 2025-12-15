/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj ponedjeljak

Ali Huremović
U večerašnjem izdanju dnevnika Crno i bijelo donosimo najvažnije vijesti dana:

Vlada Tuzlanskog kantona potpisala je sporazum o povećanju plaća budžetskim korisnicima, uz rast od 7 posto od januara i dodatnih 3 posto od septembra 2026. godine. Najavljeno je i proširenje subvencija za boravak djece u vrtićima, dok su mladi iz TK predstavili svoje poslovne ideje kroz program „IMPAKT Inkubator“.

Grad Tuzla potpisao je ugovore sa 264 novoregistrovana obrta u okviru programa „Siguran start“, za koji je izdvojeno 335 hiljada konvertibilnih maraka. U Mostaru su dodijeljene nagrade najboljim učenicima u Federaciji BiH, dok Islamska zajednica u BiH nastavlja humanitarnu pomoć stanovništvu Gaze.

U kulturnom dijelu Dnevnika najavljena je repriza predstave „Plavi avion“ u Narodnom pozorištu Tuzla, a podsjetili smo i na godišnjicu smrti Walta Disneya.

Sportski blok donio je pregled nastupa kuglaša i rukometaša Slobode, uz informacije o završnoj fazi adaptacije kuglane u SKPC Mejdan.

