/VIDEO/ Dnevnik TV Slon Crno i Bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

Ukoliko ste porpustili dnevnik TV Slon od 18:30 možete pogledati na linku.

U Dnevniku TV Slon Crno i Bijelo izdvojene su vijesti dana:

Vijeće Kantonalnog suda Tuzla odredilo pritvor Ahmedu Kastratiju, protiv kojeg je potvrđena optužnica za ubistvo.

Policija u Tuzli identifikovala je vozilo korišteno u pucnjavi 1. septembra.

Vlada Republike Srpske zabranila ulazak predsjednici Slovenije i ministrici vanjskih poslova.

Šest evropskih zakona skinuto s dnevnog reda, BiH prijeti gubitak stotina miliona maraka.

Novi ultrazvučni aparat za pregled srca doniran Domu zdravlja Tuzla.

U Tuzli počeo trodnevni „Bike Fest Panonika 2025“ na Panonskim jezerima.

