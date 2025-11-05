Vijeće ministara BiH bez kvoruma za odluku o Danu žalosti

Ali Huremović
Vijeće ministara BiH bez kvoruma za odluku o Danu žalosti

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 65. vanrednoj telefonskoj sjednici nije imalo kvorum za rad i odlučivanje o Prijedlogu odluke o proglašenju 6. novembra 2025. godine Danom žalosti Bosne i Hercegovine, koji je predložio Ured predsjedavajuće nakon tragičnog gubitka ljudskih života u požaru u Domu penzionera u Tuzli.

Prema saopćenju Službe za informisanje Vijeća ministara BiH, za donošenje odluke glasalo je osam članova, dok dva člana nisu glasovala, što nije bilo dovoljno da odluka bude usvojena.

Podsjećamo, Vlada Federacije BiH i Vlada Tuzlanskog kantona već su ranije proglasile 6. novembar Danom žalosti na području Federacije BiH i TK, u znak pijeteta prema nastradalim štićenicima Doma penzionera u Tuzli.

