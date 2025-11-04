Vijeće ministara BiH danas o Nacrtu zakona o Budžetu institucija

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas razmatra Prijedlog odluke o uspostavi Ureda glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom, kao privremenog tijela Vijeća ministara BiH. Predlagač ove odluke je Kabinet predsjedavajuće Borjane Krišto.

Ova tačka već je ranije bila na dnevnom redu, ali se ministri tada nisu izjašnjavali. Krišto je pojasnila da Vijeće ministara najprije treba usvojiti odluku o uspostavi Ureda glavnog pregovarača s EU, a tek potom pristupiti imenovanju glavnog pregovarača i njegovih zamjenika. Odlukom je predviđeno da Ured čine glavni pregovarač i dva zamjenika iz različitih konstitutivnih naroda, sa sjedištima u Sarajevu i Briselu, koji bi činili operativno tehničko tijelo za vođenje pregovora s institucijama Evropske unije.

Na današnjoj sjednici ministri razmatraju i novi tekst Nacrta zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora BiH, nakon što Predstavnički dom prošle sedmice nije usvojio prijedlog budžeta koji je ranije predložilo Predsjedništvo BiH.

Vijeće ministara BiH danas razmatra i Godišnju platformu o obavještajno-sigurnosnoj politici za 2026. godinu, te Godišnji plan obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2026. godinu.

U drugom krugu glasanja ministri bi se trebali izjasniti o prijedlogu za imenovanje zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu, dok će posljednja tačka dnevnog reda, pod oznakom “povjerljivo”, biti razmatranje Izvještaja o radu Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za 2024. godinu.

