Vijeće ministara danas o glavnom pregovaraču sa EU

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi se na sjednici, u drugom krugu glasanja, trebalo izjasniti o Prijedlogu odluke o uspostavi Ureda glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom kao privremenog tijela Vijeća ministara BiH, čiji je predlagač Kabinet predsjedavajuće Vijeća ministara BiH.

Trebali bi biti razmatrani i Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, koje je predložilo Ministarstvo pravde BiH.

Usvajanje zakona o VSTV-u i izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH, te imenovanje glavnog pregovarača su uslov za otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom.

To je istaknuto i početkom novembra, kada je Evropska komisija usvojila godišnji Paket proširenja, u kojem je predstavila svoju sveobuhvatnu procjenu napretka zemalja – partnera u procesu proširenja u proteklih godinu dana.

– Kako bi se efikasno započeli pristupni pregovori, vlasti moraju, prije svega, finalizirati i usvojiti zakone usmjerene na reformu pravosuđa, koji će biti u potpunosti usklađeni s evropskim standardima, te imenovati glavnog pregovarača – poručeno je tada iz Evropske komisije u njihovoj procjeni napretka BiH na putu ka EU.

Vijeće ministara BiH je navedena dva zakonska prijedloga i odluku o uspostavi Ureda glavnog pregovarača trebalo razmatrati na sjednici koja je bila zakazana za 2. decembar, ali su ministri iz srpskog naroda (iz SNSD-a) glasali protiv predloženog dnevnog reda i sjednica nije održana.

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto je tada izjavila novinarima da će učiniti sve da nastave dijalog i rad.

– Nadala sam se iskoraku kada su u pitanju ova dva zakona, naročito pred zasjedanje Evropskog vijeća, jer su postojali jasni signali da bi BiH dobila zeleno svjetlo ako bi završila ove zakone – izjavila je Krišto.

Dodala je da je “najbolje da svako konkretno kaže da li je za evropski put Bosne i Hercegovine”.

Ministar pravde BiH Davor Bunoza je tada izjavio da su na sjednici trebala biti dva važna zakona, dodajući da na zakonu o VSTV-u rade zadnje dvije godine, koliko rade i na zakonu o Sudu.

Po njegovim riječima, zakon o VSTV-u, koji je trebao biti razmtaran, je “kostur onoga zakona koji je bio u petom mjesecu u Domu naroda”.

– Mjesecima razgovaramo o tom zakonu, prikupili smo sva mišljenja. Tu verziju zakona smo dostavili, poboljšanu, na e-konsultacije. Nastojali smo naći najbolja moguća rješenja u zakonu o VSTV-u – kazao je Bunoza.

Naveo je da je sa svima surađivao – sa entitetima i međunarodnom zajednicom.

Što se tiče izmjena i dopuna Zakona o Sudu, naglasio je da su u ovoj verziji koju su radili “izvukli” samo ono što nije bilo sporno u zadnje dvije godine i Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Osim navedene tri tačke dnevnog reda koje se tiču ispunjavanja uvjeta za otvaranje pregovora sa EU, Vijeće ministara BiH danas bi trebalo razmatrati i Informaciju o realizaciji Plana implementacije “Pregled odbrane” i Akcijskog plana implementacije “Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 2017. – 2027.”, kao i Informaciju o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2026. godinu.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i novi tekst Informacije o stanju u oblasti migracija u BiH za prvih šest mjeseci 2025. godine, kao i Informacija o pripremljenoj Dodatnoj informaciji u vezi s provođenjem preporuka GRECO-a u četvrtom krugu evaluacije.

Predviđeno je, između ostalog, razmatranje Prijedloga mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, te Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2026. godinu.