Vijeće ministara o Reformskoj agendi BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za 17. septembar trebalo da razmatra Informaciju o aktivnostima po zaključku Vijeća ministara sa 56. vanredne sjednice održane 27. juna ove godine (Informacija o provedbi aktivnosti na usaglašavanju Reformske agende Bosne i Hercegovine), s pripadajućom Reformskom agendom i Listom reformi.

Vijeće ministara BiH je na 56. vanrednoj telefonskoj sjednici krajem juna usvojilo Nacrt liste reformi i Nacrt reformske agende, zajedno sa svim pristiglim komentarima članova Radnog tima, i zadužilo nadležna ministarstva u Vijeću ministara BiH da, zajedno sa svim nadležnim ministarstvima drugih nivoa, nastave aktivnosti na usaglašavanju komentara u cilju finalizacije teksta Reformske agende, a u skladu s ustavnim nadležnostima.

Na vanrednoj telefonskoj sjednici 11. septembra Vijeće ministara BiH nije imalo kvoruma za rad i odlučivanje o dnevnom redu na kojem je bila predložena Informacija o aktivnostima po zaključku Vijeća ministara s 56. vanredne telefonske sjednice, koja se odnosi na usaglašavanje teksta Reformske agende i Liste reformi. Za predloženu tačku bilo je osam glasova, dok dva člana Vijeća ministara BiH (ministri iz RS) nisu glasala.

Evropska komisija je na osmom sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH, održanom 11. septembra ove godine u Sarajevu, pozvala bh. vlasti da usvoje i dostave Plan reformi BiH, te je ponovljeno da će, ako do kraja septembra Plan ne bude dostavljen, uslijediti smanjenje alokacije za dodatnih 10 posto iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

Podsjećanja radi, Evropska komisija je u julu obavijestila domaće vlasti o smanjenju indikativnih izdvajanja predviđenih za Bosnu i Hercegovinu u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan u iznosu od 10 posto. Zemlja sada ispunjava uslove za sredstva u vrijednosti do 976,6 miliona eura umjesto 1,085 milijardi eura- saopćeno je tada iz Delegacije EU u BiH.

Vijeće ministara BiH bi na sjednici 17. septembra trebalo razmatrati i Zaključak Predsjedništva BiH s vanredne sjednice održane 10. septembra, koji se odnosi na Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu.

Tim zaključkom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od pet dana pripremi i dostavi Predsjedništvu BiH Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025., a u skladu sa Zaključcima Predsjedništva BiH od 19. augusta 2025., kako bi u najkraćem roku bio upućen na razmatranje i usvajanje Parlamentarnoj skupštini BiH.

Pred državnim ministrima bi se trebao naći i Prijedlog za imenovanje zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu.

Između ostalog, trebao bi biti razmatran i Prijedlog srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH 2026. – 2028. godine, kao i Izvještaji o radu institucija Vijeća ministara BiH za 2024. godinu.

Sa oznakom ‘povjerljivo’, kao posljednja tačka dnevnog reda predviđeno je razmatranje Izvještaja o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH i policijskih službenika u operacijama podrške miru, za period od 1. januara do 30. juna 2025. godine.