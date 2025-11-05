Više povrijeđenih u požaru u Domu penzionera, među njima i vatrogasci

Arnela Šiljković - Bojić

U požaru koji je sinoć zahvatio Dom penzionera u Tuzli povrijeđeno je više od 20 osoba, među kojima su i vatrogasci, policajci, medicinski radnici, uposlenici i štićenici doma.

Prema informacijama iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, život je izgubilo deset osoba, dok je požar lokalizovan oko 22 sata.

Tijela nastradalih biće prebačena u Komemorativni centar Tuzla radi identifikacije i obdukcije.

Zbog razmjera požara, u pomoć tuzlanskim vatrogascima pritekli su i njihovi kolege iz Srebrenika, Živinica, Kalesije i Lukavca, kao i ekipe hitne pomoći iz ovih gradova.

Gradonačelnik Tuzle za jutros u 8:00 sati zakazao je vanredni kolegij sa relevantnim službama, na kojem će biti predstavljene nove informacije o uzrocima požara, broju nastradalih i stanju povrijeđenih.

pročitajte i ovo

Vijesti

Dom penzionera saopćio broj smrtno stradalih osoba u požaru, oglasili se...

Vijesti

Služba porodične medicine Doma zdravlja Tuzla učestvuje u zbrinjavanju stradalih u...

Tuzla i TK

Sutra više detalja o požaru u Domu penzionera Tuzla

Tuzla i TK

Nove informacije iz policije o požaru u Domu penzionera Tuzla

Tuzla i TK

UKC Tuzla zbrinjava evakuisane iz Doma penzionera

Vijesti

Požar u Domu penzionera u Tuzli, vatrogasci na terenu

Tuzla i TK

Deset osoba stradalo: Danas Kolegij gradonačelnika Tuzle nakon požara

Vijesti

Dom penzionera saopćio broj smrtno stradalih osoba u požaru, oglasili se i iz MUP-a

Vijesti

Služba porodične medicine Doma zdravlja Tuzla učestvuje u zbrinjavanju stradalih u požaru

Tuzla i TK

Sutra više detalja o požaru u Domu penzionera Tuzla

Tuzla i TK

Nove informacije iz policije o požaru u Domu penzionera Tuzla

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]