Više povrijeđenih u požaru u Domu penzionera, među njima i vatrogasci

U požaru koji je sinoć zahvatio Dom penzionera u Tuzli povrijeđeno je više od 20 osoba, među kojima su i vatrogasci, policajci, medicinski radnici, uposlenici i štićenici doma.

Prema informacijama iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, život je izgubilo deset osoba, dok je požar lokalizovan oko 22 sata.

Tijela nastradalih biće prebačena u Komemorativni centar Tuzla radi identifikacije i obdukcije.

Zbog razmjera požara, u pomoć tuzlanskim vatrogascima pritekli su i njihovi kolege iz Srebrenika, Živinica, Kalesije i Lukavca, kao i ekipe hitne pomoći iz ovih gradova.

Gradonačelnik Tuzle za jutros u 8:00 sati zakazao je vanredni kolegij sa relevantnim službama, na kojem će biti predstavljene nove informacije o uzrocima požara, broju nastradalih i stanju povrijeđenih.