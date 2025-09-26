Vlada FBiH izdvojila blizu 3,5 miliona KM za uvezivanje staža; Lakić: Penzija je pravo, a ne privilegija

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije još jednom su pokazali da im je zaštita radnika i očuvanje njihovog dostojanstva jedan od ključnih prioriteta. Usvajanjem Programa utroška sredstava za uvezivanje radnog staža, u iznosu od oko 3,5 miliona KM, pružena je snažna podrška radnicima koji su godinama čekali ostvarivanje svojih prava.

– Ovim potezom šaljemo jasnu poruku da nijedan radnik neće biti zaboravljen i da će dostojanstvo svakog čovjeka biti zaštićeno. Vlada Federacije BiH na čelu sa premijerom Nikšićem i naše Ministarstvo pokazuju da reformske politike u energetici, industriji i rudarstvu nisu samo razvojni i investicijski projekti, već i briga za ljude – za radnike koji su temelj društva i privrede – izjavio je ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.

Usvojenim programom osigurana su sredstva za uvezivanje radnog staža i omogućavanje penzionisanja radnicima kojima poslodavci nisu uplaćivali doprinose tokom radnog vijeka. Na taj način, država ispravlja dugogodišnje nepravde i vraća povjerenje u institucije, potvrđujući da nijedan radnik ne smije biti prepušten sam sebi.

Posebno je važno istaći da je Vlada Federacije BiH obezbijedila sredstva za sveobuhvatan i pravedan pristup, pokrivajući radnike iz oba sektora:

Kroz Budžet za 2025. godinu, obezbijeđeno je 2,5 miliona KM za subvencije javnim preduzećima.

Dodatno je usvojen i Program subvencija za privatna preduzeća i poduzetnike u iznosu od oko 800 hiljada KM.

Obuhvatajući radnike iz javnog i privatnog sektora potvrđen je pravedan i sveobuhvatan pristup ovom pitanju, koji dokazuje da se reformske politike provode u interesu građana, a posebno u interesu onih kojima je pomoć države najpotrebnija.