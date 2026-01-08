Vlada FBiH predlaže izmjene zakona koje olakšavaju rad sportskih klubova i saveza

Adin Jusufović
fk sloboda lopta, sport, fudbal, liga prvaka
Foto: Ilustracija

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je, na telefonskoj sjednici, utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru s prijedlogom da se razmatra po hitnom postupku.

Predložene izmjene omogućavaju pomjeranje roka dospjelog, a nenaplaćenog poreznog duga nastalog do 1. januara 2026. godine. Usvajanjem ovog zakona, sportskim klubovima i savezima bit će omogućeno da nastave s radom, dobiju potrebne licence za međunarodna takmičenja i predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim asocijacijama.

U obrazloženju prijedloga navodi se da je originalni Zakon o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima donesen 2014. godine, a od tada je u tri navrata mijenjan kako bi se produžili rokovi i omogućilo klubovima potpisivanje reprograma duga – što je preduslov za ispunjavanje licencnih kriterija.

Posebno je istaknuto da su mnogi klubovi i savezi koji imaju kapacitet za evropska takmičenja u finansijski teškoj situaciji, jer su uslovi licenciranja strogo povezani s finansijskim pokazateljima, definisanim pravilima UEFA-e, FIFA-e, FIBA-e i drugih međunarodnih asocijacija.

Zbog toga je pokrenuta inicijativa za djelimični otpis poreznih dugova, koji bi istovremeno omogućio naplatu dijela potraživanja, čime bi se spriječio potpuni neplaćeni status sportskih kolektiva i osigurao njihov dalji rad.

pročitajte i ovo

Sport

Bh. sport u 2025: Godina velikih imena i historijskih rezultata

Sport

Košarkaši Slobode savladali Zrinjski

Magazin

Koliko je popularan sport u BiH i kako utiče na mlade?

Istaknuto

Youth League Venice 2025: Tuzlanski tim među elitom svjetskog karatea

Tuzla i TK

Juniorke Karate kluba „Do“ Tuzla balkanske prvakinje u Rijeci

Sport

Uspješan start Tuzlaka: Sloboda savladala Promo

Tuzla i TK

Služba civilne zaštite Tuzle upozorava na opasnosti od poledice i ekstremnog hladnog vremena

Istaknuto

HE na Neretvi spriječile plavljenje Mostara i područja do Metkovića

Istaknuto

Minus 13 stiže u BiH: Građani pozvani da zaštite ulične i vezane životinje

Tuzla i TK

Sazvana sjednica GV Tuzla: Mještani Simin Hana bi mogli dobiti trafostanicu

Vijesti

Oglasila se Granična policija o planiranom napadu na granične prijelaze

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]