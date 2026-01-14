Vozači kamiona iz BiH najavili blokadu granica

Vozači kamiona iz Bosne i Hercegovine i Srbije najavili su blokadu svih teretnih graničnih prelaza prema zemljama Šengena 26. januara, navodeći da im novi Entry-Exit sistem (EES), koji evidentira ulazak i izlazak, stvara ozbiljne probleme u radu.

Predsjednik Udruženja za međunarodni transport iz Srbije Neđo Mandić rekao je za Euronews Srbija da se protest ne odnosi na putničke prelaze, već isključivo na teretne terminale, gdje će kamioni biti parkirani na način da onemoguće ulaz i izlaz robe. Mandić tvrdi da su prevoznici duže vrijeme pokušavali rješenje tražiti kroz dopise i sastanke sa institucijama, ali bez konkretnih pomaka, zbog čega su se odlučili na protestne mjere.

Prevoznici ističu da EES, uz postojeće bilateralne kvote koje, kako navode, ne funkcionišu kako je predviđeno, dodatno otežava rad i ograničava broj radnih dana unutar Šengena. Najavljeno je da blokade nemaju unaprijed određen rok trajanja, te da će ostati na snazi dok se ne ispune zahtjevi ili dok ne dođe do razgovora o mogućim rješenjima.

Ekonomski analitičar iz Sarajeva Admir Čavalić ocijenio je za Euronews da bi EES, čija je puna primjena najavljena od 10. aprila, mogao proizvesti dodatne troškove i poremećaje u lancima snabdijevanja, s obzirom na to da zemlje Zapadnog Balkana veliki dio trgovine ostvaruju s Evropskom unijom. Kao moguće rješenje naveo je jasnije razgraničenje transportera koji obavljaju prevoz robe od onih koji su uključeni u ilegalne aktivnosti.