Vozačima upućeno upozorenje zbog najavljenih snježnih padavina

RTV SLON
Foto: RTV Slon/Saobraćaj po snijegu

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK) uputio je obavještenje vozačima zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova koji se očekuju sutra.

Kako su saopćili, prognozirane su intenzivne snježne padavine, uz mjestimičnu pojavu ledene kiše, što može značajno otežati odvijanje saobraćaja.

„Apelujemo na sve vozače da na put ne kreću bez zakonski obavezne zimske opreme“, poručili su iz BIHAMK-a.

Posebno upozoravaju na putovanja preko planinskih prevoja.

„Prilikom putovanja preko planinskih prevoja, budite spremni na obavezno korištenje lanaca“, navodi se u obavještenju.

Iz BIHAMK-a su pozvali vozače na dodatni oprez.

„Vozite oprezno i prilagodite brzinu uslovima na putu“, saopćeno je.

