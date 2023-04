Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni, povremeno je moguć slab snijeg ili susnježica. U Hercegovini nešto manje oblačnosti, a poslije podne uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 stepeni.

Biometeorološka prognoza