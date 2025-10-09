Vučić: Rafinerija u Pančevu može raditi do 1. novembra

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da će primjena američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja je počela danas, pogoditi sve građane. Istaknuo je da NIS može raditi bez dotoka nafte do 1. novembra.

“Sankcije NIS-u su očekivane, ali veoma loše vijesti za građane, iako su sva naša skladišta nafte prepuna”, rekao je Vučić, dodavši da sankcije nisu uperene protiv državnog vrha, ali da će se osjetiti u političkom, ekonomskom i socijalnom smislu.

Što se tiče goriva, Vučić garantira da do Nove godine neće biti problema s derivatima nafte – dizelom, benzinom, bezolovnim gorivom i mazutom.

“Sve što je potrebno imamo dovoljno u rezervama”, naglasio je.

Vučić je ocijenio da je potrebna izvanredna sjednica dioničara NIS-a, uključujući predstavnike ruske strane, kako bi se razmotrilo uvođenje nafte i mogućnosti rafinerija. Prema njegovim riječima, Srbija u rezervi ima mazuta za 120 dana.

Rafinerija u Pančevu, rekao je, bez dotoka nafte može raditi do 1. novembra.

“Od tog trenutka počinju problemi s derivatima, ali u rezervi imamo ukupno 342.000 tona dizela i više od 66.000 tona benzina”, dodao je.

SAD je sankcionirao NIS u januaru zbog većinskog ruskog vlasništva, ali je primjena sankcija odgađana do danas.