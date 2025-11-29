Wizz Air noćas uspješno završio nadogradnju softvera

Wizz Air potvrđuje da je softverska nadogradnja koju je zahtijevao Airbus uspješno implementirana tokom noći na svim pogođenim avionima iz Airbus A320 porodice.

Svi današnji letovi se odvijaju prema planu, a ne očekuju se dodatna kašnjenja zbog ovog problema.

„Sigurnost ostaje najviši i najvažniji prioritet kompanije, i nastavljamo poštovati najrigoroznije standarde u svakom segmentu našeg rada“, izjavio je Diarmuid O Conghaile, glavni operativni direktor Wizz Aira.

„Također bih želio uputiti iskrenu zahvalnost našim posvećenim WIZZ kolegama koji su tokom noći neumorno radili na brzom i efikasnom provođenju nadogradnji. Njihova predanost osigurala je da naši putnici mogu putovati prema planu, uprkos izazovima s kojima smo se suočili“, dodao je O Conghaile.