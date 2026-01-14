Za stanovnike Slavinovića, Sjenjaka i Ši Sela: Javni uvid u Nacrt regulacionog plana „Topolica“

Građani mjesnih zajednica Slavinovići, Sjenjak i Ši Selo, kao i vlasnici nekretnina i drugi zakoniti korisnici prostora na području obuhvaćenom Nacrtom regulacionog plana prostorne cjeline „Topolica“ u Tuzli, mogu izvršiti javni uvid u ovaj planski dokument.

Javni uvid omogućava se u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle u zgradi Gradske uprave, zatim u prostorijama UO Zavod za urbanizam Grada Tuzla u Aleji Alije Izetbegovića broj 6, zgrada „Jupiter“, te u prostorijama mjesnih zajednica Slavinovići na adresi 3. tuzlanske brigade broj 4, Sjenjak u ulici Ismeta Mujezinovića broj 8 i Ši Selo u ulici Hasana i Derviša Sušića do broja 56. Nacrt regulacionog plana bit će dostupan i na web stranici Grada Tuzle, u rubrici Grad Tuzla, Služba za prostorno uređenje, Planovi u izradi.

Uvid u nacrt omogućava se od 21. januara do 20. februara 2026. godine.

Javna prezentacija i rasprava o Nacrtu regulacionog plana „Topolica“ planirana je u prostorijama MZ Slavinovići, 3. tuzlanske brigade broj 4, 4. februara 2026. godine u 17 sati.

Zainteresovane strane, uključujući vlasnike nekretnina i korisnike prostora, organe uprave i nadležne institucije, nosioce javnih ovlaštenja iz različitih oblasti, privrednu komoru, savjete mjesnih zajednica, građane i potencijalne investitore, mogu učestvovati u javnoj raspravi prisustvom na prezentaciji ili dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i prijedloga.

Primjedbe se mogu dostaviti Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle na adresu ZAVNOBiH-a broj 11, putem pisarnice Grada Tuzle na istoj lokaciji, ili elektronski na adrese [email protected] i [email protected], u periodu od 21. januara do 20. februara 2026. godine.

Iz Grada Tuzle navode da će se, ukoliko pozvana lica ne učestvuju u javnoj raspravi u predviđenom roku, smatrati da su saglasna s nacrtom regulacionog plana, te naknadno neće moći postavljati primjedbe i uslove u postupcima odobravanja građenja i drugih zahvata u prostoru koji su u skladu s nacrtom i općim urbanističkim pravilima.