Tuzla: Javni uvid i rasprava o nacrtu plana „Topolica“

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle obavijestila je građane mjesnih zajednica Slavinovići, Sjenjak i Ši Selo, kao i vlasnike nekretnina i druge zakonite korisnike prostora na području obuhvaćenom Nacrtom regulacionog plana prostorne cjeline „Topolica“, da mogu izvršiti javni uvid u ovaj dokument.

Javni uvid će biti omogućen u prostorijama Gradske uprave, u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline, zatim u Zavodu za urbanizam Grada Tuzle u zgradi „Jupiter“ u Aleji Alije Izetbegovića broj 6, te u prostorijama mjesnih zajednica Slavinovići, Sjenjak i Ši Selo. Nacrt će biti dostupan i na web stranici Grada Tuzle, u dijelu „Služba za prostorno uređenje, Planovi u izradi“.

Uvid u nacrt zainteresovani mogu izvršiti od 21. januara do 20. februara 2026. godine.

Javna prezentacija i rasprava o Nacrtu regulacionog plana „Topolica“ planirana je 4. februara 2026. godine u 17 sati, u prostorijama MZ Slavinovići, u ulici 3. tuzlanske brigade broj 4.

Iz Službe navode da zainteresirani mogu učestvovati u javnoj raspravi dolaskom na prezentaciju ili dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i prijedloga Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle, na adresu ZAVNOBiH-a 11, putem pisarnice Grada Tuzle ili elektronskom poštom na adrese [email protected] i [email protected], u periodu trajanja javnog uvida.

U obavještenju se ističe da će se, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju Tuzlanskog kantona, smatrati da su saglasni s nacrtom svi koji se ne odazovu javnoj raspravi u predviđenom roku, te naknadno neće moći postavljati primjedbe u postupcima odobravanja građenja i drugih zahvata u prostoru koji su u skladu s nacrtom i općim urbanističkim pravilima.