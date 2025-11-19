Grad Tuzla planira razvoj Topolice: U planu Dom zdravlja, policija i vatrogasci

U Gradskoj upravi Tuzle, danas je održana 24. sjednica Kolegija gradonačelnika, na kojoj su razmatrani Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 1. januar – 30. septembar 2025. godine, kao i Nacrt Regulacionog plana prostorne cjeline „Topolica“ te Odluka o provođenju Regulacionog plana prostorne cjeline “Topolice” u Tuzli.

Na današnjoj sjednici Kolegija razmatran je Nacrt Regulacionog plana prostorne cjeline „Topolica“, kao i Odluka o provođenju ovog plana, koji će biti upućeni Gradskom vijeću Tuzle na razmatranje i dalje odlučivanje.

Podsjećamo, Gradsko vijeće Tuzle je na 36. redovnoj sjednici, održanoj 28. februara 2024. godine, donijelo Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Topolica“. Cilj Plana je definisanje detaljnih uslova izgradnje i uređenja ovog područja u jugoistočnom dijelu užeg urbanog područja, za period od narednih 10 godina.

Prostorna cjelina „Topolica“ obuhvata površinu od 25,88 hektara i prema Prostornom planu Grada Tuzle predviđena je kao stambeno-poslovna zona sa režimom građenja I stepena. Cjelina se prostire između regulisanog toka rijeke Jale na sjeveru, transverzalne saobraćajnice „T-7“ (ulica 15. maja) na zapadu i planirane trase Južne gradske magistralne saobraćajnice na jugu.

Izrada Regulacionog plana otvara mogućnost planiranja i izgradnje ključnih javnih objekata, čime će se poboljšati kvalitet života, unaprijediti dostupnost usluga primarne zdravstvene zaštite, ali i bolja sigurnost građana u ovom dijelu grada. Među planiranim objektima posebno se ističu: Dom zdravlja, Vatrogasni dom i Policijska stanica.

Regulacioni plan „Topolica“ predstavlja ključni korak u planskom razvoju ove važne urbane cjeline Tuzle i unapređenju gradske infrastrukture.