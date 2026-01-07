Grad Tuzla organizuje javni uvid i raspravu o regulacionom planu „Topolica“

Građani mjesnih zajednica Slavinovići, Sjenjak i Ši Selo, kao i vlasnici nekretnina i drugi zakoniti korisnici prostora obuhvaćenog Nacrtom regulacionog plana prostorne cjeline „Topolica“ u Tuzli, od 21. januara moći će izvršiti javni uvid u ovaj planski dokument.

Javni uvid organizuje se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju Tuzlanskog kantona te Zaključkom Gradskog vijeća Tuzla od 19. decembra 2025. godine. Nacrt regulacionog plana bit će dostupan u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla, Zavoda za urbanizam Grada Tuzla, kao i u prostorijama mjesnih zajednica Slavinovići, Sjenjak i Ši Selo. Dokument će biti objavljen i na zvaničnoj web stranici Grada Tuzle, u rubrici Planovi u izradi.

Uvid u Nacrt regulacionog plana moguće je izvršiti od 21. januara do 20. februara 2026. godine.

Javna prezentacija i rasprava o Nacrtu regulacionog plana „Topolica“ zakazana je za 4. februar 2026. godine u 17 sati, u prostorijama MZ Slavinovići, u ulici 3. tuzlanske brigade.

Poziv za učešće u javnoj raspravi upućen je vlasnicima nekretnina i zakonitim korisnicima prostora, organima uprave, javnim institucijama i nosiocima javnih ovlaštenja, privrednim subjektima, savjetima mjesnih zajednica, građanima navedenih mjesnih zajednica, kao i potencijalnim investitorima.

Zainteresirani mogu učestvovati u javnoj raspravi prisustvom javnoj prezentaciji ili dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i prijedloga Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla, putem pisarnice Grada Tuzle ili elektronskim putem, u periodu od 21. januara do 20. februara 2026. godine.

Iz Gradske uprave podsjećaju da će se, u skladu sa zakonskim odredbama, smatrati da su saglasni s Nacrtom regulacionog plana svi oni koji se u predviđenom roku ne uključe u javnu raspravu, te da naknadno neće moći podnositi primjedbe u postupcima odobravanja građenja i drugih zahvata u prostoru koji su u skladu s ovim planskim dokumentom.