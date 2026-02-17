Zašto plaćamo mrežarinu na računima za struju?

Ako ste ikada otvorili račun za električnu energiju i zapitali se zašto plaćamo mrežarinu, osim potrošene struje, niste jedini. Mnogi građani u Federaciji BiH imaju osjećaj da plaćaju nešto dodatno što ranije nisu primjećivali, ili da plaćaju struju dva puta. Međutim, mrežarina nije isto što i cijena električne energije, već trošak koji se odnosi na sasvim drugi dio sistema.

Mrežarina postoji zato što električna energija nije samo proizvod koji kupujemo, već i usluga koja mora biti omogućena kroz mrežu koja radi svaki dan, bez obzira na vremenske prilike, kvarove ili povećanu potrošnju.

Šta je zapravo mrežarina?

Mrežarina je naknada koja se plaća za korištenje elektroenergetske mreže, odnosno sistema dalekovoda, trafostanica, kablova i distributivne infrastrukture koja dovodi električnu energiju do domaćinstava i firmi.

Drugim riječima, nije dovoljno da se struja proizvede. Ona mora biti prenesena i sigurno isporučena do vašeg brojila. Upravo to je ono što se plaća kroz mrežarinu.

Građani često mrežarinu doživljavaju kao “skriveni” trošak, ali ona je u suštini cijena održavanja sistema koji omogućava da struja uopšte dođe do utičnice.

Zašto je mrežarina odvojena od cijene struje?

U Federaciji BiH račun za struju je razdvojen kako bi potrošač jasno vidio šta plaća. Jedan dio računa odnosi se na električnu energiju kao proizvod, odnosno na kilovat sate koje ste potrošili, dok drugi dio računa obuhvata troškove mreže.

To razdvajanje nije slučajno. Elektroenergetski sektor je uređen tako da su proizvodnja i prodaja električne energije odvojeni od prenosa i distribucije. Time se osigurava transparentnost i bolja kontrola troškova.

Kada bi sve bilo objedinjeno u jednu stavku, potrošači ne bi mogli znati koliko plaćaju samu energiju, a koliko infrastrukturu koja je potrebna da se ta energija isporuči.

Šta se finansira kroz mrežarinu?

Mrežarina u praksi finansira održavanje i funkcionisanje elektrodistributivnog sistema. To uključuje rad ekipa na terenu, intervencije nakon kvarova, sanaciju oštećenih vodova, održavanje trafostanica i redovne tehničke preglede.

Osim toga, kroz mrežarinu se finansiraju i ulaganja u modernizaciju mreže, što je posebno važno u vrijeme kada se sve više troši električna energija, povećava broj priključaka i kada mreža mora podnijeti veća opterećenja.

Ukratko, mrežarina je trošak koji omogućava stabilnost snabdijevanja.

Da li mrežarinu plaćamo Elektroprivredi?

Mrežarina se ne odnosi na proizvođača električne energije, već na elektrodistribuciju. U Federaciji BiH elektrodistributivne kompanije upravljaju mrežom i odgovorne su za to da struja dođe do svakog potrošača.

Zbog toga mrežarina nije prihod od prodaje struje, nego prihod koji služi da se mreža održava, popravlja i unapređuje.

To je jedan od ključnih razloga zbog kojih je mrežarina prikazana kao posebna stavka na računu.

Da li je mrežarina ista za sve građane?

Nije. Visina mrežarine zavisi od tarifne kategorije potrošača i načina obračuna, kao i od potrošnje i snage priključka. U praksi, mrežarina može uključivati više elemenata, kao što su naknada za distribuciju, mjerenje i obračun, te druge regulisane stavke.

Zato dva domaćinstva ne moraju imati potpuno isti iznos mrežarine, čak i ako imaju sličnu potrošnju.

Ko određuje cijenu mrežarine u Federaciji BiH?

U Federaciji BiH cijene mrežarine nisu proizvoljne. Njih određuje Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, FERK, koja donosi odluke o tarifama i daje saglasnost na cijene distribucije.

Uloga FERK-a je da reguliše sektor i osigura ravnotežu između interesa potrošača i potrebe da elektrodistributivni sistem ima dovoljno sredstava za održavanje mreže.

Drugim riječima, mrežarina se ne može povećavati bez odluka regulatora.

Plaćamo li mrežarinu zato što plaćamo “dvaput struju”?

Ne. Mrežarina nije dodatna cijena struje, nego cijena infrastrukture.

Električna energija je ono što trošite, a mrežarina je ono što omogućava da ta energija stigne do vas. Ta dva dijela su različita, ali oba su neophodna.

Najjednostavnije objašnjenje je da kroz račun plaćamo i proizvod i uslugu dostave. Kao što nije isto kupiti gorivo i platiti održavanje puta kojim vozite, tako nije isto platiti struju i platiti mrežu koja je prenosi.