Evo kako da u septembru ne dobijete veći račun za struju

Da biste u septembru izbjegli veći račun za struju, potrebno je da sami očitate stanje brojila i dostavite podatke Elektroprivredi BiH. Na taj način osiguravate tačan obračun i sprječavate da vam se potrošnja iz avgusta i septembra sabere u istom računu, što bi vas moglo prebaciti u višu tarifu i donijeti veći iznos.

Od 1. septembra 2025. godine u primjeni su nove blok tarife za domaćinstva, utvrđene odlukom Regulatorne komisije za energiju u FBiH. Potrošnja će se obračunavati u tri bloka – zelena tarifa od 0 do 350 kWh, plava tarifa od 351 do 1000 kWh i crvena tarifa za sve preko 1000 kWh. Upravo zbog ovih granica važno je napraviti presjek potrošnje na dan 1. septembar.

Elektroprivreda BiH je najavila da je tehnički nemoguće očitati svih 741.000 brojila u jednom danu, pa je kupce pozvala da to urade sami. Oni koji redovno dostavljaju očitanja, trebaju to ponovo uraditi 1. septembra, a ostali građani treba da zabilježe stanje brojila tog dana i prijave podatke.

Kako prijaviti stanje brojila

Građani svoje podatke mogu dostaviti putem web portala www.epbih.ba, mobilne aplikacije, dopisom ili lično u elektrodistributivnim podružnicama. Takođe, dostupni su i besplatni brojevi telefona i e-mail adrese za svaki kanton:

Tuzlanski kanton: 080 020 135 – [email protected]

Sarajevski kanton: 080 020 133 – [email protected]

Zeničko-dobojski kanton: 080 020 132 – [email protected]

Unsko-sanski kanton: 080 020 134 – [email protected]

Hercegovačko-neretvanski kanton: 080 020 136 – [email protected]

Bosansko-podrinjski kanton: 080 020 131 – [email protected]

Srednjobosanski kanton: 080 020 130 – [email protected]

Za kupce čija su brojila u sistemu daljinskog očitanja, potrošnja će se automatski razgraničiti na dan 1. septembra.

Ako želite izbjeći veći račun za struju i plaćati samo stvarno potrošene kilovate u septembru, zabilježite stanje brojila 1. septembra i podatke odmah dostavite Elektroprivredi BiH. Samo na ovaj način možete imati siguran i pravedan obračun, bez rizika da pređete u skuplju tarifu.