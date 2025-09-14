Evo kako izgleda novi račun za struju sa blok tarifama

Novi račun za struju sa blok tarifama na jednom mjestu pokazuje kako se vaša mjesečna potrošnja raspoređuje u blokove i kako se potom dijeli na višu VT i manju MT tarifu, sve prema pravilu proporcionalne raspodjele.

Granice blokova postavljene su za obračunski period od 30 dana, prvi prag je 350 kWh za prelazak iz zelenog u plavi blok, drugi prag je 1000 kWh za ulazak u crveni blok. Ako je vaš obračunski period kraći ili duži od 30 dana, ovi pragovi se mijenjaju razmjerno dužini perioda, pa se granice automatski prilagode stvarnom broju dana obračuna.

Na novom računu biće zbrojena ukupna mjesečna potrošnja, a zatim raspoređena u zeleni, plavi ili crveni blok. Tek nakon toga, unutar svakog bloka, zadržava se isti omjer VT i MT koji imate u ukupnoj potrošnji. Ako ste u mjesecu ostvarili 60 posto potrošnje u VT i 40 posto u MT, isti omjer biće primijenjen u svakom pojedinačnom bloku. Zbog toga se blokovi ne mogu izbjeći prebacivanjem potrošnje u jeftinije sate, jer se računa zbirna količina električne energije.

Razlog za korištenje MT termina i dalje postoji, cijena MT kilovata je niža od VT cijene, pa domaćinstva koja veći dio potrošnje ostvaruju noću i vikendom uglavnom plaćaju manje, iako se raspored po blokovima određuje na osnovu ukupne potrošnje. Upravo tako je strukturiran novi račun za struju sa blok tarifama, koji jasno prikazuje blokove i udjele VT i MT unutar njih.

Ako smatrate da je došlo do greške, reklamaciju možete podnijeti u roku od 15 dana od izdavanja računa. Reklamacije se primaju pisano na šalterima Elektrodistribucije, putem e maila, kroz mobilnu aplikaciju m EPBIH ili pozivom na besplatne brojeve Kontakt centra EPBiH.