Zašto prevoznici u BiH od ponedjeljka potpuno prekidaju rad?

Građani Bosne i Hercegovine bi od 1. septembra mogli biti suočeni s ozbiljnim poteškoćama jer transportni sektor najavljuje potpuni prekid rada, što bi moglo ozbiljno narušiti lance snabdijevanja hranom i drugim potrepštinama. To naglašavaju i stručnjaci, navodeći da u BiH mnogo toga zavisi upravo od prevoznika.

“Može, zašto naši lanci snabdijevanja su posebno fragilni kada je riječ o kamionskom cestovnom prevozu. Značajan dio prometa, proizvoda za tržište finalne potrošnje, ali i za biznis-u-biznis, odvija se upravo putem kamiona. Zbog toga je ovaj lanac izuzetno ugrožen, fragilan, rizičan”, rekao je ekonomski analitičar Admir Čavalić.

Razlozi zbog kojih prevoznici planiraju prekinuti svoj rad su višestruki. Posebno upozoravaju na diskriminaciju u primjeni međunarodnih sporazuma, poput AETR i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Dok zemlje članice EU svojim prevoznicima daju povlastice, bh. kompanije ostaju u neravnopravnom položaju, uz sve duža zadržavanja na granicama i neusklađene inspekcijske kontrole.

“Mi smo prisiljeni, nakon 20 mjeseci strpljivog očekivanja dijaloga s nadležnim institucijama prvenstveno Ministarstvom komunikacija i transporta BiH, Ministarstvom vanjskih poslova, Ministarstvom spoljne trgovine i drugih relevantnih institucija, donijeti jedinu moguću odluku: zaustavljanje lanaca snabdijevanja. Ova odluka je donesena jednoglasno 12. augusta, jer jednostavno nema drugog izlaza”, rekao je Velibor Peulić, predstavnik Konzorcijuma Logistika BiH.

Iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH ranije su poručili da su neke inicijative već u proceduri, ali da konačna rješenja leže na entitetskim nivoima. Prevoznici, međutim, tvrde da to nisu konkretna rješenja, te napominju da upravo oni predstavljaju najvažniju kariku u lancu privrede.

“Sjetite se samo kovida i jedini koji su dolazili u Bosnu i Hercegovinu to vrijeme su bili naši transporteri i mi ne tražimo ništa od države. Ne dugujemo ni fening obaveza, tražimo da se konačno kaže i to ukupno u Bosni i Hercegovini u oba entiteta i Brčko distriktu, jer u državi 20 birokrata prouzrokuje ovo”, poručio je Velibor Peulić iz Konzorcijuma Logistika BiH.

Prevoznici, između ostalog, traže povrat 50% trošarina na gorivo (po uzoru na EU), popust od 50% na putarine kroz jedinstveni TAG sistem, te priznanje statusa “izvoznika usluga” transportnim firmama. U slučaju da njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, najavljeni protesti mogli bi potrajati, što bi dovelo do nestašice hrane i novih poskupljenja.