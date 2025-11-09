Zatvaranje američke vlade paralisalo letove širom SAD-a: Otkazan veliki broj letova

Zatvaranje savezne vlade u Sjedinjenim Američkim Državama sve teže pogađa aviosaobraćaj, javlja Hina. Samo u subotu otkazano je 1.330 letova, dok je oko 5.450 njih odgođeno.

Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) naložila je aviokompanijama da smanje broj dnevnih letova za četiri posto u 40 najvećih aerodroma zbog zabrinutosti za sigurnost kontrole letenja. Nedostatak kontrolora, koji sedmicama rade bez plaće, doveo je do poremećaja u funkcionisanju sistema.

Rezanje broja letova će, prema najavama FAA-a, porasti na šest posto u utorak, a 14. novembra dostići će 10 posto. Najveći problemi zabilježeni su na aerodromima Charlotte Douglas u Sjevernoj Karolini i Newark Liberty u New Jerseyju, glavnom ulazu za putnike prema New Yorku.

Mjere najviše pogađaju četiri najveće aviokompanije – American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines i United Airlines. Rezovi su počeli u petak, a očekuje se da će se pogoršavati ako se situacija s budžetom ne razriješi.

Zatvaranje savezne vlade traje već 39 dana i najduže je u američkoj historiji. Budžet nije usvojen zbog nesuglasica između demokrata i republikanaca u Kongresu oko potrošnje za zdravstvenu zaštitu.

Neuspjeh u dogovoru paralizovao je mnoge državne aktivnosti, ostavljajući hiljade zaposlenih, uključujući i kontrolore leta, da rade bez plaće. Politički sukob se produbljuje, dok obje strane međusobno optužuju jedna drugu za nastalu krizu.

Prema anketama, većina Amerikanaca odgovornost za zatvaranje vlade pripisuje predsjedniku Donaldu Trumpu i njegovoj Republikanskoj stranci.