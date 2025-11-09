Zatvaranje američke vlade paralisalo letove širom SAD-a: Otkazan veliki broj letova

RTV SLON
Foto: Freepik

Zatvaranje savezne vlade u Sjedinjenim Američkim Državama sve teže pogađa aviosaobraćaj, javlja Hina. Samo u subotu otkazano je 1.330 letova, dok je oko 5.450 njih odgođeno.

Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) naložila je aviokompanijama da smanje broj dnevnih letova za četiri posto u 40 najvećih aerodroma zbog zabrinutosti za sigurnost kontrole letenja. Nedostatak kontrolora, koji sedmicama rade bez plaće, doveo je do poremećaja u funkcionisanju sistema.

Rezanje broja letova će, prema najavama FAA-a, porasti na šest posto u utorak, a 14. novembra dostići će 10 posto. Najveći problemi zabilježeni su na aerodromima Charlotte Douglas u Sjevernoj Karolini i Newark Liberty u New Jerseyju, glavnom ulazu za putnike prema New Yorku.

Mjere najviše pogađaju četiri najveće aviokompanije – American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines i United Airlines. Rezovi su počeli u petak, a očekuje se da će se pogoršavati ako se situacija s budžetom ne razriješi.

Zatvaranje savezne vlade traje već 39 dana i najduže je u američkoj historiji. Budžet nije usvojen zbog nesuglasica između demokrata i republikanaca u Kongresu oko potrošnje za zdravstvenu zaštitu.

Neuspjeh u dogovoru paralizovao je mnoge državne aktivnosti, ostavljajući hiljade zaposlenih, uključujući i kontrolore leta, da rade bez plaće. Politički sukob se produbljuje, dok obje strane međusobno optužuju jedna drugu za nastalu krizu.

Prema anketama, većina Amerikanaca odgovornost za zatvaranje vlade pripisuje predsjedniku Donaldu Trumpu i njegovoj Republikanskoj stranci.

pročitajte i ovo

Vijesti

Sharaa prvi sirijski predsjednik koji će posjetiti Bijelu kuću

Vijesti

Puljić: SAD pasivan prema OHR-u, BiH prepuštaju Evropskoj uniji i EUFOR-u

BiH

Bećirović i Ginkel: SAD ostaju snažan partner BiH na putu ka...

Vijesti

Na američkom novčiću mogao bi se naći Donald Trump

BiH

Američka podrška i sankcije: Željka Cvijanović u Washingtonu iza zatvorenih vrata

Magazin

Zašto su gel lakovi za nokte zabranjeni u Evropi, ali ne...

Vijesti

Na dan izbora za predsjednika RS u Brčkom biće otvoreno 126 biračkih mjesta

Istaknuto

Učenice iz Tuzle predstavile BiH na međunarodnom naučnom EXPO-u u Luksemburgu

Istaknuto

Oblačno jutro u Tuzli: Evo šta donosi današnji dan

Istaknuto

Duga kolona vozila na izlazu iz BiH na ovom graničnom prelazu

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je devet beba

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]