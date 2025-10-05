Završen “(Re)START 2025”: Dominacija Dračića, ovacije Barlovu i Zulfiću

Dominacijom reprezentativca Bosne i Hercegovine Kenana Dračića i ovacijama za paraolimpijskog vicešampiona Ismaila Barlova i evropskog rekordera Ismaila Zulfića, završen je međunarodni plivački miting „(Re)START 2025“, koji je proteklog vikenda održan na Olimpijskom bazenu Otoka u Sarajevu.

Ovo najveće inkluzivno plivačko takmičenje u Bosni i Hercegovini okupilo je više od 500 takmičara iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i BiH, potvrđujući status manifestacije koja promoviše sport, inkluziju i regionalno zajedništvo.

Centralni događaj mitinga bilo je spektakularno noćno Superfinale na 50 metara u četiri discipline, koje je proteklo u znaku sjajnog Kenana Dračića, člana Plivačkog kluba Sport time, koji je slavio u disciplinama slobodno i leđno. U trci prsno pobijedio je njegov klupski kolega Arian Kadić, dok je u disciplini delfin najbolji bio Ivor Gaće iz Osijeka.

Kod plivačica, pobjednice Superfinala bile su: Petra Smokvina (Jug Dubrovnik) – slobodno, Lana Muratagić (GKVS) – prsno, Zerina Vrabac (Sport time) – delfin i Iman Avdić (Sport time) – leđno.

U apsolutnom Superfinalu paraplivača trijumfovali su Jasmin Stanar i Elmedina Đocaj, članovi Plivačkog kluba SPID. Publika je posebno emotivno pozdravila nastupe Ismaila Barlova i Ismaila Zulfića, kao i njihovog trenera Amela Kapu, koji su nedavno osvojili srebro na Svjetskom prvenstvu u Singapuru.

„Ponosni smo što smo i ove godine u Sarajevu ugostili neke od najboljih plivača našeg regiona i tako na najbolji način najavili novu sezonu. Ovo je takmičenje nastalo kao ideja ponovnog vraćanja plivanja još u doba korone. Miting je svih ovih godina bio odskočna daska za mnoge za nastavak sezone, pa se nadamo da će tako biti i ovoga puta. Čestitamo svim učesnicima, a zahvaljujemo se na podršci Gradu Sarajevu, Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo, BH Telecomu, Bunjo grupaciji, Iscos Emilia-Romagna, Otto per Mille Valdese i Manifestacije“, naveli su organizatori.