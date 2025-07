Zbog suše prijeti kolaps stočarske proizvodnje u TK: Farmeri traže proglašenje elementarne nepogode

Eldin Glibanović, farmer iz Živinica, posjeduje oko 70 grla muznih krava, obrađuje i oko hiljadu duluma zemljišta, a od toga 250 duluma je zasijano kukuruzom. Za ovogodišnju sjetvu kukuruza uložio je oko 70 hiljada konvertibilnih maraka, ali upozorava da su zbog suše i vremenskih nepogoda prinosi kukuruza ugroženi.

Ističe kako ova godina nije pogodna za rod pojedinih kultura i veliki je udar na budžet poljoprivrednika, a gubici su najizraženiji upravo u prinosima kukuruza.

– Danas imamo velike probleme kada je u pitanju kukuruz i u ovom vremenskom periodu nije dostigao visinu ni jednog metra. Biće problem oko pripremanja kabaste stočne hrane i biće upitan kvalitet hrane – kaže Glibanović, koji je i predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona.

Zbog suše na terenu i smanjenog prinosa kukuruza uveliko dolazi do poskupljenja stočne hrane, a u skorije vrijeme doći će do poskupljenja i poljoprivrednih proizvoda.

– Već imamo poskupljenje stočne hrane, ali još jedna poražavajuća činjenica jeste da je i Republika Srbija pogođena toplotnim valom i sušom, tako da ćemo vjerovatno iz evropskih zemalja uvoziti hranu. Inače, znatno su smanjeni prinosi i kvalitet svih poljoprivrednih kultura, a ono čega se bojimo je da ćemo imati nova poskupljena od proizvođača do potrošača – navodi Glibanović.

Predstavnici kantonalnih udruženja poslali su apel nadležnima da zbog suše i “alarmantne situacije u poljoprivredi” proglase stanje elementarne nepogode.

– Tražimo hitnu reakciju jer trenutno imamo gubitke oko 50 posto – upozorava Glibanović.

Ističe da dug period bez kiše već uveliko uzima danak u stočarskoj proizvodnji te je u velikoj mjeri upitan opstanak proizvodnje mlijeka kod pojedinih proizvođača. Visoke temperature, kao je dodao, utiču na stoku, u blagom je padu proizvodnja mlijeka te sve više farmera odustaje od proizvodnje.

– Imamo gubitke grla na pojedinim farmama. Dvije velike farme na društvenim mrežama su objavili oglase da prodaju svoje farme. To je zabrinjavajuće i to su farme koje proizvode preko milion litara mlijeka. Biće to poražavajuće za proizvodnju mlijeka na području Tuzlanskom kantonu – naglasio je Glibanović.

Ipak, kako je kazao, ova godina je puno bolja za rod pšenice i ječma te su prinosi ovih kultura zadovoljavajući