Željka Cvijanović o Charlie Kirku: Patriote ugrožene širom svijeta

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović reagovala je povodom ubistva američkog konzervativnog aktiviste Charlieja Kirka, ocijenivši da su, kako je navela, “patriote ugrožene širom svijeta”.

“Dok jedne politički eliminišu kroz zloupotrebu pravosuđa, druge eliminišu oružjem, nasilno i brutalno. Ne smijemo dozvoliti da uguše slobodnu riječ ili volju naroda izraženu na slobodnim i poštenim izborima”, poručila je Cvijanović.

Uz poruku je objavila i video u kojem se ističe da “Srbi osuđuju ubistvo Kirka”, te gdje Kirk govori da je odrastao s mnogo Srba u Čikagu, da je bio blizak s njima i da je čak imao srpski nadimak.