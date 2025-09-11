Charlie Kirk ubijen na događaju u Utahu

Ali Huremović
Trumpov saveznik Charlie Kirk ubijen na događaju u Utahu

Konzervativni politički aktivista i suosnivač organizacije Turning Point USA, Charlie Kirk, smrtno je stradao nakon što je upucan na događaju održanom na Utah Valley University.

Prema informacijama iz Odjela za javnu sigurnost savezne države Utah, napadač je, kako se vjeruje, ispalio jedan hitac s obližnjeg krova u, kako su naveli, „ciljanom napadu“. Istragu vode zajedno s Federalnim istražnim birom (FBI).

Potraga za napadačem i dalje traje. Dvije osobe koje su u početku bile označene kao osumnjičeni kasnije su puštene na slobodu, potvrđeno je iz Odjela.

Ovaj događaj izazvao je snažne osude s obje strane američke političke scene. Predsjednik Donald Trump nazvao je smrt Kirka „mračnim danom za Ameriku“ i optužio retoriku „radikalne ljevice“ za podsticanje političkog nasilja.

Kirk je posljednjih godina postao jedno od prepoznatljivih lica nove populističke struje unutar Republikanske stranke. Trump mu je pripisivao zasluge za mobilizaciju i motivaciju mladih glasača koji su dali snažnu podršku njegovoj politici i kampanjama.

