Žene u crnom u Beogradu odale počast žrtvama genocida u Srebrenici

Žene u crnom organizovale su u Beogradu tradicionalnu akciju stajanja u crnini i šutnji u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Akcija je održana na Trgu Republike povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, a učesnici su poručili da žrtve ne smiju biti zaboravljene.

U okviru obilježavanja izvedena je i scenska akcija „Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici“, uz podršku umjetničkog kolektiva Škart i nekoliko organizacija civilnog društva.

Iz organizacije Žene u crnom pozvali su institucije Srbije da priznaju genocid u Srebrenici, prekinu politiku njegovog negiranja i preduzmu konkretne korake ka izgradnji kulture sjećanja, odgovornosti i poštovanja prema žrtvama.

Program obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici u Beogradu i Novom Sadu organizovan je pod nazivom „Ljudi pamte ljude“, a trajao je od 9. do 11. jula.

Organizatori su pozvali građane da čuvaju i šire činjenice o genocidu, kao i sjećanje na imena i živote 8.372 ubijenih osoba.