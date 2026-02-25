Pretkolo Kupa BiH za žene na Tušnju, ŽFK Sloboda dočekuje Spartak 2013

Pretkolo Kupa BiH za žene na Tušnju igra se u subotu, 28. februara 2026. godine, s početkom u 13:30 sati, kada će seniorska selekcija istrčati na glavni teren JU „Gradski stadion Tušanj“ i ugostiti ekipu ŽFK „Spartak 2013“ iz Banje Luke.

Za domaći tim ovo će biti prvi ozbiljniji ispit nakon petnaestodnevnih priprema, ali i prva kontrolna utakmica uoči nastavka sezone. Stručni štab će imati priliku da na terenu vidi kako su igračice odgovorile na zahtjeve s treninga, dok će susret ujedno biti i prilika da se provjere taktičke zamisli protiv kvalitetnog rivala.

Pretkolo Kupa BiH za žene na Tušnju donosi duel koji može usmjeriti dalji tok takmičenja, a gošće iz Banje Luke dolaze s ambicijom da izbore plasman u narednu fazu. Očekuje se borbena i otvorena utakmica, s obzirom na važnost susreta i činjenicu da je riječ o eliminacionoj fazi.

Iz kluba su pozvali navijače i sve ljubitelje ženskog fudbala da u subotu dođu na Tušanj i pruže podršku djevojkama s tribina. Pretkolo Kupa BiH za žene na Tušnju bit će odigrano uz slobodan ulaz, što je dodatni poziv publici da ispuni tribine i podrži domaći tim.

