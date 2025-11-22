Zimska služba JKP „Komunalac“ Tuzla cijeli dan na terenu: Ekipa nastavlja rad i tokom noći

Zimska služba JKP „Komunalac“ Tuzla tokom dana je nastavila intenzivan rad na održavanju saobraćajnica, uz pojačano angažovanje mehanizacije zbog jačeg intenziteta padavina u jutarnjim satima. Stalno posipanje abrazivnog materijala i višestruke intervencije bile su neophodne kako bi se osigurala prohodnost najfrekventnijih puteva.

Kako su padavine posustale i posipni materijal počeo djelovati, stanje na saobraćajnicama se postepeno poboljšavalo, omogućavajući sigurnije kretanje vozila. Mehanizacija je, pored rada na cestama, uklanjala snijeg i posipala so na trotoarima i pješačkim zonama, s posebnim fokusom na područja s većim intenzitetom kretanja pješaka, navodi se.

Dio radnika bio je raspoređen na ručno čišćenje mostova, stepeništa i ostalih površina obuhvaćenih zimskim programom, uz dodatno posipanje soli kako bi se spriječilo formiranje poledice, saopćili su iz JKP “Komunalac” Tuzla.

Iz JKP „Komunalac“ Tuzla saopćili su da će „dežurne ekipe i tokom noći ostati na terenu i uz očekivane niže temperature, provoditi dodatno posipanje abrazivnog materijala na prioritetnim dionicama“.