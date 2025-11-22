Zimska služba JKP „Komunalac“ Tuzla cijeli dan na terenu: Ekipa nastavlja rad i tokom noći

RTV SLON
Foto: JKP "Komunalac" Tuzla

Zimska služba JKP „Komunalac“ Tuzla tokom dana je nastavila intenzivan rad na održavanju saobraćajnica, uz pojačano angažovanje mehanizacije zbog jačeg intenziteta padavina u jutarnjim satima. Stalno posipanje abrazivnog materijala i višestruke intervencije bile su neophodne kako bi se osigurala prohodnost najfrekventnijih puteva.

Kako su padavine posustale i posipni materijal počeo djelovati, stanje na saobraćajnicama se postepeno poboljšavalo, omogućavajući sigurnije kretanje vozila. Mehanizacija je, pored rada na cestama, uklanjala snijeg i posipala so na trotoarima i pješačkim zonama, s posebnim fokusom na područja s većim intenzitetom kretanja pješaka, navodi se.

Dio radnika bio je raspoređen na ručno čišćenje mostova, stepeništa i ostalih površina obuhvaćenih zimskim programom, uz dodatno posipanje soli kako bi se spriječilo formiranje poledice, saopćili su iz JKP “Komunalac” Tuzla.

Iz JKP „Komunalac“ Tuzla saopćili su da će „dežurne ekipe i tokom noći ostati na terenu i uz očekivane niže temperature, provoditi dodatno posipanje abrazivnog materijala na prioritetnim dionicama“.

pročitajte i ovo

BiH

Otežani uslovi na putevima, brojni prevoji pod snijegom

Istaknuto

Ekipe Komunalca osigurale prohodnost grada nakon obilnog snijega

Istaknuto

Teški uslovi na putevima: Snijeg i kiša usporavaju saobraćaj širom BiH

Istaknuto

Grad Tuzla pod snijegom, brojna naselja bez struje

Istaknuto

JKP “Komunalac” Tuzla: Kompletna mehanizacija angažovana na održavanju prohodnosti

Istaknuto

Snježne padavine stvaraju probleme na putevima širom Bosne

Magazin

Mjesto na kojem čuvate čokoladu može joj pokvariti okus: Evo gdje je nikada ne treba držati

Magazin

Stručnjaci tvrde: Iznenađujuća namirnica potiče gubitak kilograma u samo četiri sedmice

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Magazin

Nizak šećer može biti jako opasan, ovo su simptomi

BiH

Otežani uslovi na putevima, brojni prevoji pod snijegom

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]