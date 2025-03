Zvizdić: Institucije rade svoj posao, mir će biti sačuvan, država će pobijediti

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić je na pres- konferenciji u Sarajevu kazao da institucije rade svoj posao, da će mir biti sačuvan i da će država Bosna i Hercegovina sigurno pobijediti u ovome procesu, a da će oni koji su pokrenuli antiustavne aktivnosti u konačnici biti gubitnici.

Podsjetio je da je već ranije rekao da će nadležne institucije djelovati isključivo i samo institucionalno, „da ćemo apsolutno ostati mirni, nećemo odgovoriti na bilo koju provokaciju, iako postoje neki koji priželjkuju da se odgovori na provokacije“.

– Djelovat ćemo samo u skladu sa Ustavom, zakonom i institucionalnim nadležnostima državnih institucija. Kako sam i najavio, jutros smo ovlašteni predstavnici za podnošenje apelacije – član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Kemal Ademović i ja predali apelacije povodom neustavnih zakona koji su usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srpske, sa zahtjevom za izricanje privremene mjere koju očekujemo da bude izrečena vrlo brzo, kako bi u konačnoj proceduri zakoni bili stavljeni van snage, jer su duboko antidržavni i antiustavni – kazao je Zvizdić.

Istovremeno, dodao je on, dobili smo informaciju da tužilaštvo Bosne i Hercegovine radi svoj posao.

– Svi znamo da je Tužilaštvo isključivo nadležno za zaštitu integriteta, suvereniteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Znamo koja je procedura i hodogram rada Tužilaštva i to će ići svojim tokom, uz pomoć i asistenciju svih nadležnih državnih institucija koje su obavezne da asistiraju Tužilaštvu i Sudu BiH u njihovim aktivnostima – kazao je Zvizdić.

Informirao je novinare i da je danas predata nova inicijativa za smjenu zamjenika ministara koji dolaze iz SNSD-a i njegovih partnera, „čime još jednom šaljemo poruku da smo trajno i bespovratno raskinuli koaliciju sa SNSD-om na nivou Bosne i Hercegovine, upravo zbog njegovog antievropskog, antiustavnog i antidejtonskog djelovanja i ozbiljnog ugrožavanja mira i stabilnosti kao najvećih vrijednosti civiliziranog i demokratskog društva“.

– Mislim da je važno uputiti poruku svim ljudima da profesionalno i odgovorno rade svoj posao. Posebno se obraćam uposlenicima u državnim institucijama, sa fokusom na one koji rade u policijsko-obavještajnim agencijama, bez obzira na etničku pripadnost ili bilo koju drugu političku ideologiju, da ostanu profesionalno i odgovorno raditi svoj posao, jer ovo je multietnička zemlja, država koja pripada svima nama. To su radna mjesta koja ste dobili vi, nije vam ih dao bilo ko iz SNSD-a, ili oni koji su u ovom trenutku odmetnici od Ustava i od zakona – naglasio je Zvizdić.

Ovo je, poručio je Zvizdić, zemlja koja pripada vama, državne institucije koje pripadaju vama – kako Bošnjacima, tako i Srbima i Hrvatima i ostalim.

– Očekujem da ćemo svi imati visok stepen odgovornosti u ovoj dosta izazovnoj situaciji i da se neće ljudi ponašati u skladu sa naredbama onih koji žele da, u cilju njihove lične zaštite, zaštite njihove imovine i zaštite njihove moći, u stvari hoće da dovedu do ugrožavanja mira i stabilnosti. Ponavljam, institucije rade svoj posao, mir će biti sačuvani i država BiH će sigurno pobijediti u ovome procesu, a oni koji su pokrenuli antiustavne aktivnosti će u konačnici biti gubitnici – zaključio je Zvizdić.

On je, odgovarajući na novinarsko pitanje, kazao kako misli da je za nekih sedam, osam ili više godina, koliko je on u državnim institucijama, ovo treći ili četvrti poziv i pokušaj Milorada Dodika da preuzme nadležnosti državnih institucija, da kadrove koji pripadaju srpskom narodu povuče iz državnih institucija.

Istaknuo je da se svaki pokušaj završio apsolutno neuspješno, „tako da će biti ista stvar i sa ovim pozivom“.

– Ne možemo garantovati, može biti poneki pojedinac, ali niko neće napustiti svoje radno mjesto na nivou Bosne i Hercegovine, jer ga je dobio zahvaljujući svojoj stručnoj spremi, profesionalnosti i iskustvu, nije mu ga dao Milorad Dodik. Prema tome, ljudi će ostati da rade na svojim radnim mjestima i neće doći do bilo kakvih tektonskih pomjeranja, kao što to očekuju pojedinci iz RS – kazao je Zvizdić.

Dodao je da ne može Dodik ponuditi niti bolje mjesto, niti veću plaću, jer Republika Srpska grca u ekonomskim problemima i dugovima.

– Dio njihovih agencija na nivou bh. entiteta Republika Srpska već ne prima plaću ili im se ne isplaćuju doprinosi, tako da on ništa ne može, što je dobro i kvalitetno, ponuditi tim ljudima. Oni treba da ostanu na svojim radnim mjestima jer, ponavljam, ovo je naša zajednička država, to su naše institucije koje pripadaju svim narodima i građanima, oni su dobili to kao ljudi koji su se prijavili na konkurse, a nije im to poklonio niti dao Milorad Dodik – istaknuo je Zvizdić.

Što se tiče privremene mjere, kazao je da, kao što je danas dao svoje saopćenje Sekretarijat Ustavnog suda BiH, „u ovakvim situacijama oni prioritetno moraju raditi na ovim apelacijama i na privremenoj mjeri“.

– Tako da očekujem, u skladu s ranijom praksom, da bi ona mogla biti izračena sutra ili najkasnije početkom naredne sedmice, dakle dosta brzo. Onda će ići redovna procedura u kojoj će biti usvojena i donesena odluka o samim zakonima – naveo je Zvizdić.

Odgovorio je i na pitanje vezano za Dodikovu najavu da se neće odazvati pozivu Tužilaštva BiH.

– Mislim da oni koji se više puta ne odazovu na zvanični poziv Tužilaštva mogu postati bjegunci unutar države u kojoj žive. Mislim da vrlo nekorektno svoje prve saradnike gura u sukob sa zakonom i sa državnim institucijama. Mislim, a imam puno takvih informacija od ljudi sa kojima kontaktiram, da su ljudi natjerani da se ovako ponašaju pod strašnim pritiscima i ucjenama koji dio te političke nomenklature vrši na njih u RS, a pokušavaju to uraditi i u državnim organima – kazao je Zvizdić.

Po njegovim riječima, Dodik i poslušnici oko njega neće pobijediti u ovom sukobu koji su pokrenuli sa Ustavom i sa državom, „pobijedit će država Bosna i Hercegovina“.

– Samo što sve zahtjeva proceduru, moramo biti strpljivi i isključivo i samo djelovati u skladu sa zakonom i institucionalno – kazao je Zvizdić.

Dodao je da su ukupne međunarodne okolnosti isključivo na stanovištu zaštite međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine i njenog teritorijalnog integriteta, suvereniteta i političke neovisnosti.

– I zbog toga je ovo put bez povratka kojim je krenuo Dodik – smatra Zvizdić.

Odgovarajući na novinarsko pitanje, kazao je da Goran Selak, koji je predložen za ministra sigurnosti BiH, „neće dobiti saglasnost, neće njegovo imenovanje proći Predstavnički dom, koji je ovlašten za imenovanje ministara u Vijeću ministara BiH“.

– Tako da očekujemo da odmah opozicija iz RS-a predloži ime koje će dobiti podršku u Predstavničkom domu PSBiH. Što se tiče daljih smjena, rekao sam da idemo na smjene zamjenika ministara. Istovremeno neće u Vijeću ministara ili Predstavničkom domu biti podržano bilo koje imenovanje koje dođe ili koje predlože delegati ili ministri iz reda SNSD-a – kazao je Zvizdić.

Naveo je i da je Trojka nedavno imala sastanak sa HDZ-om BiH.

– Potvrđeno je naše partnerstvo i koalicija na državnom nivou, bazirana upravo na očuvanju teritorijalnog integriteta, suvereniteta, mira stabilnosti, evropskoga puta, vladavine prava, ekonomskog razvoja, itd. Potpuno je logično da oni koji nisu na fonu takvih prioriteta djelovanja, da oni ne mogu biti koalicioni partneri na nivou BiH – mišljenja je Zvizdić.

Naveo je kako je siguran da će se polako, ali sigurno ići ka formiranju nove koalicije, koja će iz bh. entiteta Republika Srpska uključiti predstavnike političkih partija koje su naklonjeni miru, stabilnosti, evropskom putu, vladavini prava i konačno pitanjima koja su važna za život svakog građanina u BiH.