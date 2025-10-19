Denis Zvizdić: Pobijedila je država BiH, izgubili su separatisti i anarhisti

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić oglasio se nakon sinoćnjih odluka Narodne skupštine Republike Srpske, ističući da je „pobijedila država Bosna i Hercegovina, a izgubili separatisti i anarhisti“.

„Večeras je NSRS pokorno usvojila Zakon o prestanku važenja šest neustavnih zakona, i to: Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti u RS, Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, Izborni zakon RS, Zakon o neprimjenjivanju Zakona i zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH, Zakon o dopuni Krivičnog zakonika RS i Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu RS“, naveo je Zvizdić.

Dodao je da je usvajanjem ovih odluka potvrđeno ono na što je, kako kaže, politička Trojka upozoravala mjesecima.

„Ovo je još jedan pokazatelj da su institucije države Bosne i Hercegovine iznad svakog pojedinca, bez obzira kako se zove i kojem narodu i političkoj partiji pripada. Potvrdilo se ono o čemu smo kao predstavnici stranaka Trojke više puta govorili – pobijedila je država BiH, a izgubili su separatisti i anarhisti“, poručio je Zvizdić.

Naglasio je da odluke NSRS-a imaju važnu simboliku i predstavljaju poruku svima koji bi ubuduće pokušali ugroziti ustavni poredak i suverenitet države.

„Ponosan sam na činjenicu da sam, sa pozicije člana Kolegija Predstavničkog doma PSBiH, bio podnosilac tri apelacije pred Ustavnim sudom BiH, kojima su zakoni koji su večeras stavljeni van snage ranije osporeni od Ustavnog suda BiH“, izjavio je Zvizdić.

U svom obraćanju dodao je i da su ovi zakoni pravno nevažeći još od trenutka donošenja odluka Ustavnog suda BiH, a ne od njihove jučerašnje verifikacije u NSRS.

„Važno je naglasiti da su ovi zakoni i zaključci formalno-pravno nevažeći ne od večeras kada ih je NSRS stavila van snage, već od trenutka donošenja odluke Ustavnog suda BiH za svaki pojedinačni zakon i zaključak, a NSRS je samo verificirala postojeće stanje“, pojasnio je.

„Odluke Ustavnog suda BiH su konačne i obavezujuće i one su iznad odluka NSRS, i na tome počiva načelo vladavine prava i hijerarhije pravnih akata u Bosni i Hercegovini. Tako je bilo, tako je sada i tako će i biti“, zaključio je Zvizdić.