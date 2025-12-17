Zvizdić upozorava: Odluka Sabora o Trgovskoj gori prijetnja zdravlju građana i okolišu BiH

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je za Fenu da odluka Hrvatskog sabora da nastavi aktivnosti usmjerene ka uspostavljanju skladišta nuklearnog i radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, u neposrednoj blizini granice s Bosnom i Hercegovinom, izaziva ozbiljnu zabrinutost i predstavlja postupak koji je u suprotnosti s principima odgovornog upravljanja, zaštite okoliša i dobrosusjedskih odnosa.

Istaknuo je da se lokacija Trgovske gore nalazi u neposrednoj blizini naseljenih područja i ekološki izuzetno osjetljivih zona, uključujući sliv rijeke Une, što ovu odluku čini posebno problematičnom i potencijalno štetnom po zdravlje građana, okoliš i dugoročni održivi razvoj u pograničnom području Bosne i Hercegovine.

– Bosna i Hercegovina ima puno pravo, ali i obavezu, da insistira na potpunom poštivanju međunarodnih konvencija i evropskih standarda, uključujući obaveznu prekograničnu procjenu uticaja na okoliš, transparentan proces odlučivanja i pravovremeno uključivanje svih nadležnih institucija BiH – naveo je Zvizdić.

Očekuje da Sabor Republike Hrvatske još jednom ozbiljno razmotri posljedice ove odluke i pokaže spremnost za odgovoran dijalog, uz puno uvažavanje legitimnih interesa Bosne i Hercegovine.

– Istovremeno, institucije Bosne i Hercegovine moraju nastaviti djelovati jedinstveno i odlučno, koristeći sve raspoložive pravne, diplomatske i međunarodne mehanizme kako bi zaštitile zdravlje građana i očuvale okoliš.

Zaštita života ljudi, prirodnih resursa i stabilnih dobrosusjedskih odnosa mora biti iznad svakog jednostranog poteza – zaključio je Zvizdić.