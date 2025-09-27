Zvizdić s turskim i bh. privrednicima: Investicije Turske u BiH vrijedne oko 400 miliona eura

U Sarajevu je sinoć, u organizaciji Privredne komore regije Konya iz Republike Turske, održana radna večera na kojoj se okupilo oko 250 turskih privrednika i njihovi partneri iz Bosne i Hercegovine. Skupu je prisustvovao i zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić.

U svom obraćanju, Zvizdić je istakao da su Bosna i Hercegovina i Turska u prošloj godini ostvarile trgovinsku razmjenu vrijednu gotovo dvije milijarde KM, što Tursku svrstava među najznačajnije vanjskotrgovinske partnere naše zemlje. Naglasio je da je riječ o rekordnom nivou razmjene, te da je sada potrebno dodatno raditi na unapređenju poslovnog ambijenta, jačanju konkurentnosti i stvaranju povoljnijih uslova za investiranje.

„U BiH trenutno posluje skoro 1.000 kompanija sa turskim kapitalom, dok su investicije Republike Turske dostigle oko 400 miliona eura, čime se ova zemlja svrstava među deset najvećih stranih investitora u BiH“, rekao je Zvizdić.

Govorio je i o turizmu, naglasivši da BiH godišnje posjeti više od 150.000 državljana Turske, dok oko 130.000 građana BiH putuje u Tursku, što pokazuje da turizam predstavlja važnu privrednu granu i poveznicu između dvije zemlje.

Posebno je naglasio potrebu za uspostavom direktne avio linije Sarajevo – Konya. „To bi bio mali korak za Turkish Airlines, ali veliki za Bosnu i Hercegovinu i Konyu, jer bi značajno unaprijedio turizam, poslovnu i kulturnu saradnju te ubrzao ekonomski razvoj“, kazao je.

Na kraju, Zvizdić je zahvalio rukovodstvu Privredne komore regije Konya, kao i guverneru Ibrahimu Akinu i gradonačelniku Uguru Ibrahimu Altayu, poručivši da su vrata Bosne i Hercegovine uvijek otvorena za turske investitore, a posebno za regiju Konya.