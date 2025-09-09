Zvizdić: Dodik nastavio konzumirati privilegije i nakon gubitka mandata

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić za Fenu je potvrdio da je 11 poslanika tog doma potpisalo zahtjev koji će danas predati Ustavnom sudu BiH za rješavanje spora u vezi imenovanja vlade Republike Srpske.

Zvizdić kaže da je riječ o zahtjevu za rješavanje spora s Republikom Srpskom u vezi s antiustavnim, antizakonskim i potpuno nelegalnim djelovanjima.

– Antiustavno je djelovanje bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Narodne skupštine Republike Srpske koja je na bazi nezakonitog prijedloga mandatara od nepostojećeg predsjednika Republike Srpske potvrdila imenovanje vlade Republike Srpske. Tako da ćemo i ovaj put djelovati institucionalno te smo zatražili i privremenu mjeru te očekujemo da se što je moguće hitnije djeluje kako bi se zaštitio ustav – rekao je Zvizdić.

On pojašnjava da su u privremenoj mjeri tražili da se van snage stavi nelegalna odluka o imenovanju vlade i izboru ministara vlade Republike Srpske.

– Ovo smo tražili jer je prijedlog za mandatara došao od neovlaštene osobe, faktički od građanina Milorada Dodika koji je i pored sudske presude i činjenice da je Centralna izborna komisija BiH donijela odluku o uzimanju mandata, nastavio konzumirati sve ovlasti, nadležnosti i privilegije koje ima predsjednik Republike Srpske – kazao je Zvizdić.

Dodatno je rekao da građanin Milorad Dodik nije mogao predložiti mandatara, a kada je prvi korak u nekom postupku nelegalan, antizakonski, antiustavni, onda su, prema njegovim riječima, i svi naredni koraci i ukupna situacija potpuno suprotni važećem ustavu i zakonu.